Offerta shock per Osimhen, la cifra è da capogiro: c’è un solo ostacolo per il Napoli!

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere al centro del mercato. Nelle ultime ore, sarebbe emersa una possibile offerta da capogiro al Napoli.

Il Napoli si appresta a concludere al meglio la stagione, ma intanto la dirigenza è concentrata sul mercato estivo. Attraverso quest’ultimo, verranno decisi gli obiettivi futuri, ma prima bisognerà risolvere le cosiddette situazioni “delicate”. Ad oggi, tra queste, c’è senza dubbio il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante è in prestito al Galatasaray, ma nei prossimi mesi dovrà essere ceduto a titolo definitivo ad un altro club o ai turchi (qualora pagassero il prezzo stabilito da Aurelio De Laurentiis).

Osimhen, Giuntoli non molla e rilancia: possibile offerta shock

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe davvero essere in Serie A? La risposta è sì, ma non con la maglia del Napoli. I rapporti con il club azzurro sono ormai ai minimi termini, motivo per il quale si lavorerà alla cessione a titolo definitivo nei prossimi mesi. Sulle tracce del nigeriano, però, ci sarebbero diversi club tra cui anche la Juventus di Igor Tudor.

Da tempo, Cristiano Giuntoli (ex DS Napoli) segue con grossissima attenzione il futuro di Victor Osimhen. La clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro non è valida per l’Italia, motivo per il quale servirà un’offerta molto più importante. A tal proposito, però, come riportato da “Il Corriere dello Sport” il dirigente bianconero sarebbe pronto ad offrire una cifra incredibile.

La Juventus potrebbe arrivare a quasi 85 milioni di euro pur di ingaggiare il giocatore. Si tratterebbe dell’ennesima cessione record da parte del Napoli, che però necessita dell’ok di Aurelio De Laurentiis. Intanto, per il giocatore sarebbero presenti anche ulteriori proposte provenienti tutte dall‘Arabia Saudita.