Napoli Calciomercato Ultimissime – Antonio Conte toglie dal mercato uno degli uomini più chiacchierati del momento: ecco l’annuncio

Il mese di gennaio è forse uno dei più difficili per gli allenatori. Nel pieno del campionato, con tante partite da giocare, al centro sportivo è sempre un gran via vai. Ecco le ultimissime di calciomercato sul Napoli.

L’allenatore del Napoli, ma un po’ anche i suoi colleghi, non vedranno l’ora che questo mese terminerà quanto prima. La finestra dedicata al mercato invernale è sempre molto delicata. E tutto può cambiare così rapidamente, con trattative che nascono all’improvviso e possono cambiare il corso delle cose.

Basti pensare a Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha chiesto al Napoli la cessione proprio nei primi giorni di gennaio, mentre il PSG è alla porta e tratta con De Laurentiis per l’acquisto del cartellino. Ma c’è un altro giocatore azzurro che sembrava pronto ad essere ceduto: ora le cose sono cambiate, c’è l’annuncio di mister Conte.

Conte blinda Spinazzola: “Deve stare con noi”

Arrivato a parametro zero dopo l’esperienza a Roma, Leonardo Spinazzola si è presentato in ottima forma nei due ritiri estivi. Su di lui c’era grande fiducia, ma con il passare delle giornate, la crescita di Olivera, il cambio modulo e le sue prestazioni, hanno portato Conte a fare altre scelte.

Spinazzola è diventato un vice-Olivera e con la mancanza di coppe, la possibilità di scendere in campo si è ridotta drasticamente. Per tale ragione, il suo entourage ha raccolto l’interesse di alcuni club, tra cui proprio la Fiorentina contro cui ha giocato titolare per via dell’indisponibilità di Kvaratskhelia a Firenze. L’esterno ha giocato una buona gara e contro il Verona scenderà nuovamente titolare, a causa dell’infortunio del suo collega Olivera.

Antonio Conte, nella conferenza stampa pre-gara, ha voluto porre l’accento sul suo calciatore, togliendolo di fatto dal mercato e chiedendo a lui e alle altre seconde linee di giocarsi le proprie carte al Napoli: