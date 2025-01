Napoli calcio – ultimissime. Dalla Georgia arriva un messaggio social contro Conte: la verità sul caso Kvaratskhelia.

Il caso Kvaratskhelia sta scuotendo fortemente l’ambiente Napoli l’addio sempre più probabile di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è oramai destinato a lasciare il Napoli per accasarsi al Paris Saint Germain, come confermato da Conte in conferenza stampa.

L’intervento dell’allenatore è stato infatti in larga parte riguardante questa questione, senza sottrarsi alle domande dei giornalisti al riguardo. Anzi, Conte ha spiegato come sia stato lo stesso calciatore a chiedere la cessione a gennaio e come questa sia stata una richiesta reiterata dopo l’estate. In quel caso, fu il tecnico stesso ad imporsi e chiedere la sua permanenza, mentre stavolta ha confermato che non farà lo stesso.

L’attacco dalla Georgia a Conte: la verità su Kvara

Mentre molti tifosi hanno accolto positivamente l’onestà con cui Conte ha esposto quanto sta accadendo su Kvara, dalla Georgia invece ci tengono a smentire le sue affermazioni. L’account Geo Team, nella voce del giornalista Saba Sapanadze, hanno smentito alcune su affermazioni. In particolare, a sua detta Khvicha non avrebbe mai chiesto di lasciare la squadra, ma solo delle condizioni contrattuali migliori e commisurate al suuo valore.

Nel suo messaggio, Sapanadze elenca tutti i risultati ottenuti da Kvara al Napoli (lo Scudetto del 2023 da miglior calciatore della Serie A, miglior giovane della Champions League, due stagioni in doppia cifra di gol e assist). Tutto questo, non commisurato al suo ingaggio:

Eppure, dal giorno in cui è entrato nel club, questo giocatore ha guadagnato € 1,2 milioni. Uno degli stipendi più bassi della squadra, per non parlare del calcio europeo. Conte ammetterebbe che per 2 anni e mezzo il miglior giocatore della squadra ha avuto termini così ridicoli? Ciò farebbe arrabbiare i tifosi con la dirigenza. Quindi, Conte ha deciso di dare tutta la colpa a Khvicha.