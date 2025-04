“È il migliore per Conte, l’allenatore ha scelto: cambia tutto per il Napoli!

La stagione del Napoli prosegue alla grande, ma intanto Antonio Conte potrebbe apportare ancora clamorose modifiche.

Il campionato sta quasi per volgere al termine, ma il discorso Scudetto è tutt’altro che chiuso. La distanza tra Napoli e Inter è di soli tre punti, motivo per il quale i partenopei hanno l’obbligo di crederci. La prossima sfida contro il Bologna rappresenterà uno spartiacque cruciale, ancor più a causa dell’ottimo momento di forma degli emiliani. A tal proposito, Antonio Conte starebbe pensando di apportare nuovamente delle modifiche cruciali.

Conte sceglie il 4-3-3: il rendimento è da capogiro

Il Napoli torna al passato e si conferma “inarrestabile”. Gran parte delle fortune degli azzurri durante questa stagione son state costruite con un’identità ben precisa: il 4-3-3. La scelta del tecnico è arrivata già ad inizio stagione, quando decise di inserire McTominay nell’undici titolare e apportare alcune modifiche alla squadra.

Da quel momento, però, il Napoli non si è mai più fermato. A causa di forze maggiori, però, l’allenatore salentino è stato “obbligato” a snaturare la propria squadra, passando bruscamente al 3-5-2. La causa di tutto ciò? Ovviamente i continui problemi fisici accusati dai giocatori.

Adesso, però, l’incertezza è alle spalle e il Napoli proverà a giocarsi tutto nelle ultime uscite. Con quale modulo lo farà? Col 4-3-3, senza alcun dubbio. Come riportato da “TuttoSport” tale sistema di gioco assicura agli azzurri un rendimento nettamente diverso: 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte nelle 22 partite dove il tecnico ha optato per tale modulo. Ovviamente, tutto ciò ha prodotto una media punti da capogiro che è fissata a 2.27 a partita.

Last Updated on 2 Apr 2025 – 09:24 by Giuseppe Ferrara