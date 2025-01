Giovanni Manna sarebbe rimasto profondamente sorpreso dalla folle richieste del club: il Napoli adesso è costretto a rivedere i propri piani sul mercato.

Sono giorni di grande lavoro in casa Napoli. Il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, sta costantemente operando sul mercato di gennaio per cercare di mettere nelle mani di mister Antonio Conte nuovi innesti funzionali al progetto. In queste ore, la società azzurra sta ultimando l’affare per Billing, centrocampista granitico in arrivo dal Bormouth. Al contempo, il ds azzurro sta cercando di portare avanti altre operazioni, tra queste c’è anche quella che porta a Davide Frattesi. Tuttavia, la recenti pretese economiche dell’Inter avrebbero completamente preso in contropiede Giovanni Manna, il quale adesso potrebbe rivedere i propri piani.

L’Inter spiazza Manna con una richiesta folle: svelato il motivo

Davide Frattesi sarebbe rimasto profondamente scontento del suo scarso impiego. Simone Inzaghi lo utilizza con il contagocce, facendolo subentrare quasi sempre dalla panchina. C’è un dato che parla chiaro ed è rappresentato dalle presenze collezionate da titolare in questa stagione del centrocampista ex Sassuolo. Il calciatore nerazzurro, sin qui, ha totalizzato appena 5 presenze dal primo minuto. Il malcontento in Davide Frattesi è costante. Il calciatore nerazzurro, di fatto, si starebbe facendo più di qualche domanda sul suo prossimo futuro, pensando di trovare delle risposte dall’interesse di Roma e Napoli.

Gli azzurri, infatti, sarebbero in prima linea per il centrocampista, già per acquistarlo a gennaio. Tuttavia, il club meneghino avrebbe deciso di rinviare ogni tipo di discorso con Frattesi a fine stagione. Al contempo, il Napoli starebbe seriamente valutando l’affondo, forte del fatto che può garantire al calciatore un ruolo da protagonista in squadra, cosa che gli è stata concessa all’Inter. Il club di De Laurentiis, però, in queste ore sarebbe rimasto spiazzato dalla richiesta economica dell’attuale club campione d’Italia, iniziando a rivedere i propri piani sul mercato. Pretese nerazzurre che sanno di provocazione, in quanto il Napoli è una seria rivale per il titolo della Serie A. Beppe Marotta sarebbe intervenuto a gamba tesa sulla questione, sparando il prezzo del cartellino alle stelle.

L’Inter non ci sta: Marotta spara alto al Napoli

Stando alle ultime informazioni raccolte dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il procuratore di Davide Frattesi avrebbe bussato alla porta di due club in particolare della Serie A, la Roma e il Napoli. Questo tipo di atteggiamento non sarebbe affatto piaciuto all’Inter. La società nerazzurra, stizzita dalla situazione, ha imputato i piedi e messo le cose in chiaro.

L’Inter del prescindente Beppe Marotta, ben cosciente che il Napoli di Conte è una diretta rivale per lo Scudetto, avrebbe deciso di utilizzare due pesi e due misure. Qualora la Roma decidesse di avanzare dei passi concreti per Davide Frattesi, la società nerazzurra chiederebbe una cifra intorno ai 45 milioni. Mentre nel caso in cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis decidesse di intavolare una trattativa per l’ex Sassuolo, l’Inter pretenderebbe la bellezza di 70 milioni di euro. Stessa somma che è stata fissata anche in caso di assalto della Juventus. Una richiesta provocatoria dell’Inter che parla chiaro. La società nerazzurra non vuole vendere alle rivali.