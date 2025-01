Il Napoli è scatenato sul mercato: il ds azzurro Giovanni Manna si prepara a concretizzare l’operazione per Billing.

Il Napoli vuole giocarsi tutte le sue carte a disposizione per tentare fino alla fine di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio. Per questo motivo, il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, lavora tutta forza e in modo proficuo sul mercato, con l’obiettivo di arricchire l’organico di mister Antonio Conte con dei nuovi innesti di qualità. In queste ore, la società partenopea sta ultimando gli ultimissimi dettagli per mandare in porto l’affare Billing dal Bornemouth.

Billing sarà un nuovo giocatore del Napoli: svelati tutti i dettagli della trattativa

Il prossimo colpo targato Napoli in questa finestra di calciomercato prenderà il nome di Philip Billing. Giovanni Manna ha voluto pescare dalla Premier League per dare quantità e qualità alla squadra di Antonio Conte, mettendo le mani sul granitico centrocampista classe 1996. Il danese di 193 cm di altezza dovrebbe sottoporsi alle consuete visite mediche di rito nella giornata odierna o al massimo domani.

Il possente centrocampista, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, sbarcherà tra le file del Napoli di Antonio Conte con la formula del prestito gratuito di sei mesi, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Qualora la società partenopea decidesse di acquistare Philip Billing a titolo definitivo, il centrocampista si legherà alla società di Aurelio De Laurentiis firmando un contratto quadriennale.

Inoltre, fino al termine della stagione, Philip Billing percepirà un ingaggio da 1 milioni di euro. Con l’eventualità del riscatto da parte del Napoli, il giocatore danese andrebbe poi a vedere il proprio stipendio raggiungere quasi quota 3 milioni. Billing è centrocampista che fa della forza fisica la sua arma principale, ma ha nelle sue corde anche il tiro, il colpo di testa e degli ottimi tempi di inserimento. Insomma, tutte caratteristiche che si sposano in pieno la filosofia di gioco di Antonio Conte.