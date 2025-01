Notizie Calcio Napoli – Kvaratskhelia potrebbe trasferirsi al PSG a gennaio: spunta un’incredibile indiscrezione di mercato che stravolge la giornata

Tra le notizie calcio Napoli di questa mattina, a lanciare la bomba di mercato è stato il giornalista Salvatore Caiazza sulle pagine de Il Roma. Sul quotidiano, a pagina 16, viene riportata un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso e riguardante il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Noi, per SpazioNapoli, la riportiamo per dovere di cronaca, riferendo i fatti per come vengono raccontati dal cronista attraverso le sue fonti.

“Il PSG vuole subito Kvara”, è questo il maxi titolo che Il Roma ha lanciato questa mattina, andando a scatenare anche il panico tra i tifosi partenopei. Un interessamento che già c’era stato in estate, quando i parigini avevano presentato un’offerta che comprendeva anche la cessione di Victor Osimhen. In quel caso il Napoli rifiutò, trattenendo il georgiano e lasciando partire il nigeriano verso la Turchia a settembre.

Secondo il quotidiano, con il contratto ancora non rinnovato, la dirigenza del Napoli starebbe valutando una cessione anticipata nel tempo per il proprio numero 77. Un addio dettato dalla sensazione che in estate l’epilogo sarà lo stesso. Questo quanto scrive Caiazza:

“Il Paris Saint Germain fa sul serio per aggiudicarsi il cartellino di Kvara. Al punto che l’intermediario Cristian Zaccardo è dovuto scappare via da Dubai per incontrare gli emissari parigini e naturalmente Mamuka Jugeli e il ds Manna. L’ex campione del Mondo del 2006 fu l’intermediario nell’acquisto dell’attaccante tre anni fa. Fu lui a fare da tramite con la Dinamo Batumi”.

“Come detto, però, ha dovuto fare velocemente i bagagli per tornare in Italia. L’affare è molto serio. Non è più un pour parler ma una reale possibilità di cedere il ragazzo al club più importante di Francia in questo mercato di riparazione. A quanto pare c’è stato il parere positivo di Antonio Conte. L’attaccante non è più indispensabile nel Napoli e potrebbe andare via per 90 milioni di euro.

Nelle ultime sfide Kvara non è più indispensabile per l’allenatore leccese. È rimasto fuori in alcune gare ma il Napoli ha vinto lo stesso. Senza di lui c’è stato l’exploit di Neres che ora è in titolarissimo”.