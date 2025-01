Ultimissime Calcio Napoli – Il mercato invernale del Napoli sarà molto importante in vista del futuro. In primo piano, va risolta la situazione legata a Victor Osimhen.

Quando si parla di Victor Osimhen in ottica Napoli non c’è più pace. Dopo anni insieme e uno Scudetto vinto da assoluto protagonista, la storia d’amore tra il calciatore e la società è giunta al termine. Il rapporto non sarà mai più come quello di prima, a causa di alcune scelte che hanno indispettito i tifosi e non solo. Ad oggi, il nigeriano veste la maglia del Galatasaray ma resta comunque un tesserato azzurro. Infatti, proprio in questa direzione starebbe lavorando il presidente De Laurentiis che auspica una cessione a titolo definitivo già nel mese di gennaio.

Osimhen “blocca” il Napoli: no al Manchester United

Victor Osimhen, nel corso dei suoi anni a Napoli, troppo spesso ha mostrato un carattere “difficile” che si è scontrato svariate volte con la società azzurra. Purtroppo, nonostante la cessione a titolo temporaneo al Galatasaray, continua a non scorrere buon sangue tra il calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti, nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importantissimi proprio sul futuro dell’ex Lille.

Come riportato dal noto giornalista Antonio Corbo sulle righe di “La Repubblica” il futuro di Victor Osimhen sarebbe ancora in bilico. L’attaccante ha ritrovato la giusta brillantezza in Turchia, ma la permanenza al Galatasaray non è affatto scontata. Infatti, il giocatore è attualmente in prestito, motivo per il quale è ancora valida la clausola rescissoria inserita nel contratto dal Napoli.

Sulle tracce del nigeriano ci sarebbe il Manchester United, ormai alle prese con una stagione da incubo. I Red Evils avrebbero scelto l’ex Napoli come rinforzo ideale per l’attacco, ma la risposta del calciatore ha sorpreso tutti. Infatti, Victor Osimhen non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi alla corte di Amorim, nonostante il sogno mai svanito di giocare in Premier League.

Osimhen rifiuta lo United: la reazione di De Laurentiis

Prosegue la telenovela legata al futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo, nelle ultime ore, avrebbe sottolineato la propria volontà di non vestire la maglia del Manchester United. Tale decisione avrebbe indispettito (per l’ennesima volta) il presidente De Laurentiis. Ovviamente al centro di tutto ciò c’è la clausola rescissoria, la quale vale ben 81 milioni di euro nel mercato di gennaio ma scenderà a 75 in estate.

Dietro il rifiuto al club inglese, ci sarebbe la volontà di continua a vestire la maglia del Galatasaray almeno fino al termine della stagione. D’altra parte, però, De Laurentiis avrebbe invitato il giocatore a farsi acquistare dal club turco in modo tale da assicurare al Napoli importanti introiti già a gennaio.

Si tratta, quindi, dell’ennesima puntata di una telenovela che dura da mesi. La prima parte di stagione è ormai archiviata, ma il Napoli si trova a dover “lottare” con Victor Osimhen ancora una volta. Nelle prossime settimane bisognerà monitorare la situazione in modo tale da aver dettagli importanti sulle idee del giocatore.