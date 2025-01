Calciomercato- Possibile il colpo Chiesa per il Napoli: spunta una super idea di Manna per rendere realizzabile l’affare.

Il Napoli continua a mantenere un occhio molto attento alle possibili occasioni di mercato con un obiettivo ben preciso: rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Non verranno così effettuate operazioni “di facciata”, ma solo quelle in grado di offrire profili di livello maggiore rispetto ad alcuni presenti in rosa. Si continua così a discutere, fra opzioni realistiche e sogni. Rientra sicuramente nella seconda categoria Federico Chiesa: un’operazione molto difficile, ma sognare non costa nulla.

Chiesa-Napoli, formula a sorpesa per l’affare

L’edizione odierna de “Il Mattino” paventa un’ipotesi per una sua firma in azzurro: un prestito fino a fine stagione con l’ingaggio (da circa 3 milioni) pagato dal Napoli in quanto sostenibile per le casse azzurre.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di un’operazione molto difficile. Proprio ieri, l’agente del calciatore Fali Ramadani infatti parlava in senso completamente opposto infatti, annunciando una permanenza di Chiesa al Liverpool sino a fine stagione. Queste le sue parole al portale 365scores.com:

“Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”

Smentite che, però, potrebbero essere solo di circostanza a quanto riferito da “Il Mattino”, che non ha dubbi nell’affermare come l’opzione di un addio a gennaio sia tutt’altro che definitivamente sfumata. L’opzione prestito sarebbe un’idea per chiudere in modo più rapido un affare complesso e far tornare il sorriso ad un calciatore che sta vivendo fin qui la sua avventura inglese come un piccolo incubo.

Mercato Napoli, possibile un incredibile intreccio

Non è ancora del tutto tramotato (nonostante le smentite), quindi, il sogno di vedere un arrivo in azzurro di Federico Chiesa. Un suo arrivo realizzerebbe, di fatto, un vero e proprio intreccio che porterebbe all’addio di Cyril Ngonge, su cui è forte l’interesse del Bologna. Secondo “Il Mattino”, il belga è valutato dai felsinei circa 14 milioni di euro, un po’ meno di quanto vuole il club azzurro. Trattativa anche questa, quindi, non semplice.

Ma qualora dovesse realizzarsi lo scenario di un addio dell’esterno belga, arrivato giusto un anno fa dal Verona, ecco che si aprirebbe lo slot necessario ad accogliere Chiesa. Il Napoli avrebbe così un assetto di esterni degno di un top club europeo con, insieme all’ex Juve, anche Neres, Politano e Kvaratskhelia.

Un assetto del genere avrebbre, dunque, due opzioni più “tattiche” e attente alla fase difensiva (Politano e Chiesa) e due funamboli pronti a spaccare le difese avversarie (Neres e Kvaratskhelia). Insomma, un vero attacco da sogno per Conte e tutti i tifosi.