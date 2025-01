Ultimissime calciomercato Napoli – In casa azzurra, in attesa del match contro il Verona, potrebbe avvenire una cessione in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto la Fiorentina, domenica sera ospiterà allo Stadio Diego Armando il Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri hanno tutto l’interesse di battere i veneti sia per confermare il proprio primato che, soprattutto, vendicare il ko subito nel primo turno di questo campionato.

Nel frattempo, però, il team partenopeo è stato scosso da un’incredibile notizia, ovvero la possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Tuttavia, oltre al georgiano, bisogna registrare un altro possibile addio.

Calciomercato Napoli, Rafa Marin sta per diventare un nuovo giocatore del Villarreal: ecco gli ultimi dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, Rafa Marin è sempre più vicino al Villarreal. L’ex Real Madrid aveva otto offerte sul tavolo, ma il Submarino Amarillo era in cima ai pensieri del giocatore.

Rafa Marin, dunque, terminerà questa stagione in prestito al Villarreal. L’intento del giocatore, di fatto, è quello di giocare con continuità per poi giocarsi il posto nel Napoli nei prossimi ritiri estivi. Al posto dell’ex Real Madrid, almeno di incredibili colpi di scena, Giovanni Manna prenderà Danilo.

Il calciatore della Juventus, infatti, è il primissimo obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto arretrato agli ordini di Antonio Conte. Il club partenopeo, tra l’altro, avrebbe anche già raggiunto l’accordo con Danilo, ma bisogna ancora convincere la Juve di lasciare andare via l’ex Manchester City senza indennizzo.

Napoli, la cessione di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe cambiare tutto il mercato: ecco perché

C’è da dire che, oltre a Danilo, la cessione di Kvaratskhelia potrebbe cambiare l’intero calciomercato di gennaio del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Se dovessero arrivare la bellezza di 90 milioni di euro, di fatto, il club partenopeo potrebbe diventare un assoluto protagonista di questa sessione invernale di mercato.

In queste ultime ore, infatti, intorno al Napoli si stanno facendo tantissimo nomi, e non solo nel ruolo di Khvicha Kvaratskhelia. Alla squadra di Antonio Conte, di fatto, in queste ultime ore sono stati accostati diversi giocatori: da Edon Zhegrova, passando a Federico Chiesa, a David Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Nelle prossime ore, di fatto, ci saranno sicuramente delle novità per i tifosi partenopei.