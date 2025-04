Politano e quell’addio sfiorato al Napoli: la rivelazione è incredibile

Matteo Politano si è raccontato nel corso di una lunga intervista a “Il Roma”, svelando anche di un addio al Napoli che fu davvero vicino.

Nella sua lunga intervista a “Il Roma”, Matteo Politano si è raccontato a tutto tondo. L’esterno del Napoli ha lanciato un chiaro messaggio sul sogno Scudetto, a cui è impossibile non credere a questo punto della stagione. In più, ha annunciato la sua intenzione di firmare a vita col Napoli, visto il suo amore immenso per questa città e questi tifosi.

Politano: “Fui vicino all’addio al Napoli”

Politano però ha anche svelato una fase della sua carriera a Napoli dove l’addio alla maglia azzurra fu piuttosto vicino: si tratta dell’estate del 2022, quella antecedente alla vittoria del titolo con Luciano Spalletti in panchina. Queste le sue parole al riguardo:

“Quella del 2022 è stata l’estate dove sono stato più vicino ad andare via. Alla fine, anche grazie al mio procuratore Mario Giuffredi, non sono partito. Parlammo all’epoca con Spalletti e trovammo un punto di incontro. E poi sapete bene come è andata a finire”.

Per fortuna, tutto si chiuse per il verso giusto: Politano restò al Napoli e contribuì alla conquista del terzo Scudetto della storia azzurra in quell’indimenticabile stagione 2022/2023.