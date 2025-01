Napoli Calcio Ultimissime – Accordo totale con Danilo, ora la Juventus vacilla. A febbraio la possibile svolta anche per i bianconeri: cosa succederà

Sul Napoli calcio ultimissime arrivano dal fronte Danilo, la grande priorità in casa azzurra per questa sessione invernale di calciomercato. Se in queste ore vi abbiamo riportato di Casadei o Frattesi, non bisogna distogliere l’attenzione da quello che è il principale colpo che la dirigenza partenopea vuole chiudere nel minor tempo possibile, vale a dire appunto quello che porterebbe al difensore.

Il capitano della Juventus è praticamente finito fuori rosa, con Thiago Motta che non punta più su di lui e con la dirigenza bianconera che ha annunciato l’intenzione di separarsi dal calciatore. Cristiano Giuntoli lo ha comunicato anche davanti alle telecamere, spingendo sempre più per una cessione del difensore. Ma, a conti fatti, non è propriamente così, dato che la Juve ha intenzione di incassare un indennizzo per questa operazione.

Napoli, accordo totale con Danilo: le ultime

Proprio la questione economica è il grande ostacolo che ha impedito la fumata bianca per la trattativa in questi primi 8 giorni di mercato. Il Napoli, infatti, non ha alcuna intenzione di pagare neanche i 3 milioni che i bianconeri chiederebbero per liberare il difensore, creando così un muro difficile da valicare per entrambe le parti.

Se nessuna delle due farà un passo verso l’altra, sarà difficile chiudere l’affare. Eppure, secondo quanto riferito dal Mattino, il Napoli avrebbe già tutto pronto con il giocatore. Danilo, infatti, avrebbe trovato un accordo per 18 mesi con i partenopei. Un contratto di 1 anno e mezzo che lo porterebbe a chiudere a 35 anni in azzurro.

Il brasiliano sta spingendo per la rescissione contrattuale, ma fin qui gli è stata negata. Che la Juventus stia cercando prima di chiudere un colpo in entrata come Araujo, per poi liberare il proprio difensore? Un’ipotesi da non escludere affatto, anzi. A livello numerico sarebbe anche la scelta più sensata dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.

Danilo, ulteriori novità a febbraio

Nel caso in cui, Napoli e Juventus non riuscissero a trovare un accordo entro la fine del calciomercato, il futuro di Danilo potrebbe subire ulteriori scossoni. Dal 3 febbraio, data in cui la campagna acquisti invernale sarà definitivamente conclusa, il difensore bianconero sarà ufficialmente un parametro zero e potrà firmare un pre-contratto per l’estate con chiunque.

Questo vuol dire che i bianconeri non riceveranno a prescindere alcun indennizzo, perché perderanno il giocatore gratuitamente in estate. Il Napoli, a quel punto, potrebbe non puntare più sul brasiliano, che servirebbe soprattutto in questa fase della stagione, ma la Juve dovrà valutare se tenere in rosa un calciatore scontento e fuori rosa per altri 5 mesi.

Ecco, dunque, che è interesse anche della Vecchia Signora provare a chiudere la trattativa con i partenopei già in questo mese di gennaio. Le chance sono comunque alte, basterà trovare un giusto punto di incontro.