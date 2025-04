Politano si racconta: stupende parole sul sogno Scudetto e sul futuro a Napoli

Politano ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha lanciato un chiaro messaggio sullo Scudetto e un annuncio sul futuro.

Sta emergendo come uno dei calciatori più positivi in questa stagione Matteo Politano. L’esterno azzurro è diventato pian piano uno dei “fedelissimi” di Conte, che ha sfruttato il suo grande spirito di sacrificio per utilizzarlo anche come esterno a tutta fascia.

Politano ha raccontato le sue emozioni in questo momento così particolare, che ha visto di recente anche l’annuncio della sua promessa di matrimonio con la compagna Alessandra Esposito, nel corso di una lunga intervista all’edizione odierna de “Il Roma“.

Politano: “Scudetto? Impossibile non crederci”

Il giocatore azzurro ha descritto con entusiasmo questo momento della sua vita:

“È un momento straordinario. A Napoli stiamo attraversando un bel periodo. Abbiamo iniziato bene il campionato. Sono contento di essere tornato in Nazionale. È l’obiettivo di tutti i calciatori. Per quanto riguarda il matrimonio sono felice. Era un passo che volevo fare”.

Sulle aspettative di questo campionato, Politano non si dice sorpreso di vedere gli azzurri così in alto:

“Ci aspettavamo di fare bene. La squadra era quella che aveva vinto lo scudetto. L’anno scorso è stata una cosa anomala. Questa estate con l’arrivo del mister e dei nuovi acquisti è cambiato tutto. Dentro la nostra testa sapevamo che potevamo essere protagonisti. Noi abituati sempre alle coppe europee, avevamo un minimo di vantaggio giocan do una volta a settimana”.

Sullo Scudetto, Politano lancia un chiaro messaggio:

“È un sogno. Ad otto giornate dalla fine sarebbe assurdo non crederci. Può succedere di tutto. Dobbiamo pensare a partita dopo partita. Il Bologna sta volando a grandissimi ritmi e risultati. Se dovessimo superare lo scoglio lunedì sera allora le percentuali scudetto aumenterebbero”.

Napoli a vita? Che annuncio di Politano

Sul futuro, Politano confessa un sogno: quello di chiudere la carriera con la maglia del Napoli:

“Amo Napoli, ho comprato anche un appartamento. Ormai qui è casa mia. Sono onorato di indossare la maglia azzurra. Sarebbe bello chiudere la carriera qua ma non è così semplice. Ho altri due anni di contratto, vedremo. Se il presidente e il direttore vorranno un giorno ci siederemo e ne riparleremo. Intanto mi godo questi bellissimi momenti”.

Chiosa finale con una promessa ai napoletani: