Calciomercato Napoli, il punto sui rinnovi: cosa succede con Anguissa e Meret

Il calciomercato del Napoli porterà a focalizzarsi anche sui rinnovi: le ultimissime sulle situazioni di Frank Anguissa e Alex Meret

Il calciomercato del Napoli non è solo una questione di acquisti stellari. Quest’anno porterà il club a focalizzarsi anche sui rinnovi, con le situazioni di Frank Anguissa e Alex Meret che tengono banco. Tra intoppi, promesse e dettagli da limare, la dirigenza azzurra è al lavoro per blindare due pilastri della squadra.

Si sa, con De Laurentiis non si scherza sui contratti, ma Giovanni Manna sembra pronto a mediare per tenere tutti contenti. E mentre lo scudetto è ancora in ballo, le trattative per il futuro scaldano già gli animi dei tifosi.

Rinnovo Anguissa: tra intoppi e promesse di Manna

Con Frank Anguissa, le cose non filano lisce. Il Napoli ha già esercitato da tempo l’opzione unilaterale per rinnovare il contratto del centrocampista camerunense fino al 2027, ma i suoi procuratori non ci stanno.

Hanno bussato alla porta del club con una richiesta chiara: un ritocco economico e una ridiscussione dei termini di un’intesa firmata tre anni fa, quando le dinamiche della squadra erano ben diverse. Una mossa che, ovviamente, non va giù a De Laurentiis. Il presidente considera i contratti intoccabili, quasi scolpiti nella pietra, basta vedere il rinnovo mai arrivato per Kvaratskhelia.

Ma Manna, con il suo fare diplomatico, non vuole guerre aperte. Ha promesso agli agenti di Anguissa un incontro a fine stagione, quando lo scudetto sarà un capitolo chiuso, in un senso o nell’altro. Mettere sul tavolo questioni spinose ora, con il sogno tricolore ancora vivo, sarebbe un errore.

Rinnovo Meret: dettagli da limare per il portiere del Napoli

Per Alex Meret, invece, la strada sembra più in discesa. Il rinnovo del portiere friulano è ormai una questione di dettagli. Altri due anni di contratto, fino al 2027, che scongiurano il rischio di perderlo a zero quest’estate.

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, memori di stagioni passate in cui il ruolo tra i pali è stato un rebus. Meret si è guadagnato la fiducia di Conte e della piazza, e questo accordo sembra il giusto premio per un ragazzo che si è legato da anni alla piazza.

E come vice? Difficile pensare a un colpo grosso per la panchina, ma nel calciomercato del Napoli tutto può succedere. A 28 anni, il portiere è nel pieno della maturità, e questi due anni in più potrebbero essere il trampolino per consacrarlo tra i migliori della Serie A.