Ultime calcio Napoli- Non solo Raspadori, Conte ha bloccato un altro azzurro: salta una cessione che sembrava fatta.

Si parlava di tanti possibili addii in casa Napoli, ma il campo corre più velocemente del calciomercato. Infatti, alcuni azzurri per cui sembrava chiusa ogni possibilità di spazio in rosa hanno invece sfruttato i pochi minuti a disposizione per dimostrare il proprio valore e bloccare, quantomeno fino a giugno, ogni discorso.

È questo il caso di Jack Raspadori, il cui gol decisivo per la vittoria contro il Venezia ha, di fatto, bloccato la sua cessione. Si parlava di uno scambio con la Juve per Fagioli o con la Roma per Pellegrini. E invece nulla: un gol così importante ha confermato che un giocatore così va tenuto. Non dovrebbe essere il solo con un destino simile.

Napoli, Conte blocca anche Spinazzola

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, anche per Spinazzola sembra profilarsi una permanenza a Napoli. Anche questa, una scelta inattesa fino a qualche giorno fa: sembrava infatti già deciso un suo addio, con tanto di sostituto (Biraghi) già pronto a rilevarlo.

Invece, Spinazzola è stato schierato a sorpresa dall’inizio contro la Fiorentina in un ruolo inedito (praticamente in attacco) per sopperire alle assenze di Politano e Kvaratskhelia. La sua ottima prova ha confermato la mancanza di necessità di una sua cessione: proseguirà a Napoli la sua stagione. Con buona pace di Cristiano Biraghi che, a questo punto, dovrà cercarsi un’altra destinazione rispetto a quella azzurra.

Stesso discorso, infine, anche per Juan Jesus. Per lui si era parlato di un addio già a gennaio, visto il contratto in scadenza in estate. Invece, le ottime prestazioni al posto di Buongiorno hanno evidenziato la sua affidabilità, rinviando l’addio, probabilmente, alla sessione estiva. Altre due permanenze, quindi, conquistate col sudore e il sacrificio sul campo, segno della grande forza del gruppo creato da Conte.