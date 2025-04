“Anema e core al mio matrimonio”, che iniziativa di Politano

Politano stupisce tutti e annuncia un’iniziativa per il suo matrimonio che coinvolgerà la coreografia del Maradona “Anema e core”.

Matteo Politano, nel corso della sua lunga intervista a “Il Roma”, ha raccontato questa particolare fase della sua vita e della sua carriera. L’esterno azzurro ha annunciato la sua intenzione di restare a Napoli fino a fine carriera, nonostante un addio sfiorato nel 2022.

Il giocatore del Napoli ha anche rivelato qualcosa in più in riferimento ad un meraviglioso momento non solo sul campo, ma anche nella sua vita privata. Qualche giorno fa sui social, infatti, la sua compagna Alessandra Esposito ha annunciato l’avvenuta promessa di matrimonio fra i due.

Politano: “Userò la coreografia ‘Anema e core’ al mio matrimonio”

Politano ha svelato nell’intervista a “Il Roma” un dettaglio molto particolare della cerimonia del suo matrimonio: ha intenzione, infatti, di far sentire agli invitati l’atmosfera del Maradona anche attraverso l’uso della coreografia “Anema e core” esposta nello stadio in occasione della gara contro la Fiorentina:

“È stata bellissima quella coreografia la userò anche al mio matrimonio. È una frase che a me piace, ci ha dato una bella energia”.

Politano ha anche, come detto, annunciato l’intenzione di restare a Napoli per il resto della carriera e stabilirsi nella città:

“Ho comprato casa a Napoli perché qui ci troviamo bene e ci piacerebbe restare qui. Ci piace tutto, e non mi pesa la notorietà. L’affetto della gente fa sempre piacere, è una cosa bella. A Napoli mi trovo benissimo, e lo stesso vale per la mia famiglia”.

Il calciatore ha espresso chiaramente tutto il suo amore per la gente di Napoli:

“L’ho detto sin dal primo giorno che sono arrivato che i napoletani sono unici. Sono sempre presenti. Anche l’anno scorso quando le cose non sono andate molto bene ci sono stati vicini. Hanno risposto sempre presente. Noi sentiamo il loro affetto”.

Una storia bellissima che, quindi, è destinata a durare ancora a lungo quella fra Politano e Napoli e che farà da sfondo anche ad un evento meraviglioso come il matrimonio del calciatore.