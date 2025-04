Dal Napoli al Milan, tentativo clamoroso: stanno provando lo “scippo” a De Laurentiis

Incredibile tentativo del Milan per portare via una colonna del Napoli: si tratterebbe di un vero “scippo” ai danni di De Laurentiis.

Siamo già entrati nel vivo della programmazione delle mosse di calciomercato e i rumors impazziscono. L’ultimo accosta una colonna dell’attuale Napoli al Milan, club che si trova in una situazione a dir poco disastratra.

Le notizie delle ultime ore, infatti, segnalano come per il club rossonero sia saltata la trattativa per la firma di Fabio Paratici come nuovo ds. Per questo, il club rossonero starebbe già vagliando le alternative e una di queste interessa decisamente anche al Napoli.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, il Milan sarebbe molto intrigato da Giovanni Manna come nuovo ds. Ci sarà così un nuovo tentativo per lui, ma sarà comunque piuttosto difficile farlo andare a buon fine.

Manna infatti ha un lungo contratto con il Napoli e difficilmente De Laurentiis gli consentirà di “fuggire” via dal club azzurro appena un anno dopo il suo arrivo.

Per questo, piuttosto, le alternativa che il Milan starebbe valutando più seriamente sarebbero quelle di Igli Tare (attualmente svincolato) e Tony D’Amico (attualmente all’Atalanta).

Il futuro di Manna: Napoli o Milan? Le alternative in gioco

Arrivato al Napoli con l’obiettivo di ricostruire dopo un’annata complicata, Manna ha messo il cuore in mano per ridare slancio al club. Ha lavorato a stretto contatto con Antonio Conte, portando a casa colpi come Lukaku e McTominay, e sta già pianificando il calciomercato estivo 2025 con un occhio ai talenti emergenti. La sua visione, basata su giovani di prospettiva e operazioni mirate, piace eccome. Non stupisce, quindi, che il Milan lo veda come l’uomo giusto per uscire dal pantano in cui si trova.

Ma quali sono le reali possibilità che questo “scippo” si concretizzi? Al momento, la sensazione è che il Napoli non abbia alcuna intenzione di mollare la presa. De Laurentiis, si sa, è un osso duro: quando crede in un progetto, lo difende con le unghie e con i denti. E Manna, con il suo contratto a lungo termine e il lavoro appena iniziato, è una pedina fondamentale di quel progetto. Difficile immaginare che il presidente azzurro dia il via libera a una partenza così precoce, soprattutto verso una rivale storica come il Milan.

Questa vicenda, comunque, è solo l’antipasto di un’estate che si preannuncia bollente sul fronte calciomercato. Tra Napoli e Milan, la sfida non si gioca solo in campo, ma anche negli uffici. E se il tentativo rossonero per Manna dovesse fallire, una cosa è certa: la rivalità tra le due squadre avrà un motivo in più per infiammarsi. Per ora, De Laurentiis sorride, ma nel calcio, si sa, mai dire mai.