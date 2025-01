Calciomercato Napoli ultimissime- Accordo totale con un club di Serie A: si avvicina il primo colpo del mercato azzurro.

Il Napoli farà qualche intervento sul mercato, come annunciato anche dal ds Manna. Nel pre-gara della partita contro la Fiorentina, pur non volendosi esprimere su eventuali acquisti in attesa della partita, il dirigente azzurro non ha nascosto l’intenzione del club di guardarsi attorno sul mercato, ma col solo scopo di apportare evidenti miglioramenti alla rosa partenopea. Sarà fondamentale, quindi, il rapporto anche rispetto alle uscite: arriveranno cessioni solo nel caso in cui arrivino sostituti quantomeno dello stesso livello.

Mercato Napoli, pronto il primo colpo: le cifre

Le mosse principali riguarderebbero così difesa e centrocampo. Nel reparto arretrato, potrebber lasciare il club Rafa Marin ed arrivare un altro centrale di maggiore esperienza (con Danilo in pole). A centrocampo, sarebbe Folorunsho a lasciare, direzione Fiorentina. Per il sosituto si era fatto il nome di Lorenzo Pellegrini, ma il gol nel derby sembra averlo blindato. L’opzione in testa è così diventata oramai per netto distacco Jacopo Fazzini.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il Napoli avrebbe oramai un accordo totale con l’Empoli per l’acquisto del giovane centrocamposta. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 11-12 milioni. Manca così solo uno step per vedere Fazzini in maglia azzurra, cioè convincere il calciatore, il quale aveva invece dato la sua parola alla Lazio. I biancocelesti stanno, d’altro canto, avendo enormi difficoltà nel trovare la quadra economica con la società toscana, proponendo solo un prestito biennale con obbligo di riscatto posticipato al 2026.

L’intrigo vedrebbe così un intreccio fra volontà del club di cederlo al Napoli e volontà del calciatore di accasarsi alla Lazio. Fazzini sarebbe infattti entusiasta di accasarsi alla squadra allenata da Baroni, con cui avrebbe già parlato telefonicamente. Decisivo sarebbe anche lo spazio in più che riceverebbe in maglia biancoceleste, visto anche il triplo impegno a cui partecipa il club.

Fazzini-Napoli, come si può chiudere

C’è però anche da affermare come il tempo giochi a favore del Napoli. Il calciatore non è stato infatti convocato per l’ultima gara dell’Empoli contro il Venezia e sembra sempre più fuori dai piani dell’allenatore D’Aversa. Il richiamo di quello che comunque resta un grande club come il Napoli potrebbe così convincerlo a sciogliere le riserve e non aspettare più la Lazio.

D’altronde, Conte lo accoglierebbe a braccia aperte, Per caratteristiche, sembra lui il sostituto ideale di Folorunsho. In più, è un under che, quindi, non toglierebbe spazio ad altri in lista, rivelandosi quindi un colpo con una prospettiva a lungo termine. Insomma, il Napoli fa davvero sul serio per lui e entro i prossimi giorni potrebbero arrivare novità decisive.