Torino-Venezia, che paura per Vanoli: ecco cosa è successo

Attimi di panico durante il match tra Torino e Venezia di questa sera: il tecnico granata Vanoli protagonista di uno spiacevole avvenimento

Questa sera si è giocata un’importante sfida in chiave salvezza tra Torino e Venezia, che si è conclusa da poco sul risultato di 1-1. I padroni di casa non inseguivano alcun obiettivo particolare, se non quello di rendere orgogliosi i propri tifosi, mentre per gli ospiti era di fondamentale importanza muovere la classifica.

Il punto conquistato dagli uomini allenati da Eusebio Di Francesco potrebbe essere importantissimo ai fini della classifica finale, ma purtroppo c’è da segnalare anche dell’altro. Nella parte finale della sfida tra le due compagini, infatti, si sono vissuti attimi di puro terrore per via di uno spiacevole inconveniente capitato a Paolo Vanoli: ecco di cosa si tratta.

Paura durante Torino-Venezia: Vanoli si è accasciato al suolo all’improvviso

Grande spavento durante Torino–Venezia. Nella parte conclusiva del match, mister Paolo Vanoli si è accasciato improvvisamente al suolo mentre parlava con un suo giocatore.

Per il tecnico si è trattato di un mancamento, che ha fatto temere il peggio per alcuni istanti. L’allenatore, per fortuna, si è subito ripreso e ha poi regolarmente proseguito in panchina, ringraziando tutti per le attenzioni ricevute. Non è stato necessario l’intervento medico.