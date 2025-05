“Per il Napoli temo un aspetto”, la sentenza è netta: Conte avvisato

Antonio Conte è stato messo in guardia: c’è da tenere d’occhio un aspetto ben preciso in questo finale di stagione, che può regalare un sogno ad una città intera

Il Napoli si appresta ad affrontare l’importantissimo match valido per la 35esima giornata di Serie A, in trasferta al Via del Mare, contro il Lecce. I giallorossi sono nel pieno della lotta salvezza, e dunque l’esito della sfida, che sulla carta vede gli azzurri favoriti, è tutt’altro che già scritto.

I ragazzi allenato da Marco Giampaolo hanno bisogno di far punti per consolidare il quartultimo posto in classifica, e per questo motivo daranno tutto. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, lo sa bene, e per questo in settimana ha tenuto alta la concentrazione nei suoi ragazzi, che dovranno scendere in campo con l’obiettivo di vincere e consolidare il primato.

Dietro queste ultime quattro partite, però, si nascondono diverse insidie secondo un noto dirigente sportivo italiano.

Napoli, senti Perinetti: “Temo due delle prossime quattro gare degli azzurri”

Il Napoli scenderà in campo domani pomeriggio alle 18:00 sostenuto da circa 5mila tifosi azzurri, che hanno seguito la squadra in Puglia ed occuperanno i mille posti destinati agli ospiti più gran parte dei settori dello stadio Via del Mare, mescolati tra i supporters leccesi. Una chiara dimostrazione di vicinanza, che spingerà ancora una volta gli uomini di Conte verso il massimo risultato.

Nonostante la partita contro il Lecce, così come le prossime ed ultime 3, sulla carta sembra essere favorevole al Napoli, secondo Giorgio Perinetti, intervenuto nel corso della giornata odierna a RadioGoal, non si può ancora cantar vittoria:

“Napoli ha da affrontare ancora due trasferte difficili come Lecce e Parma, che sono due squadre che si devono salvare”

La lotta salvezza è un aspetto da non sottovalutare a questo punto della stagione. Le squadre invischiate in questo duello sanno essere molto più pericolose delle più blasonate “sette sorelle”, ma sempre secondo il dirigente Perinetti, il Napoli potrà contare su un fattore in più.

Perinetti sul rush finale che vale lo scudetto: “Il pubblico sarà importantissimo”

Gli azzurri sono pronti a dare tutto, consapevoli che potranno contare sul dodicesimo uomo in campo, il pubblico di fede partenopea, che sarà pronto a sorregge i ragazzi ora più che mai.

Perinetti crede che il tifo sarà un elemento chiave in questo rush finale di stagione del Napoli, e non solo:

“Il pubblico sarà importantissimo, è trascinante. Le possibilità ci sono tutte. Gli ultimi chilometri sono quelli più affannosi”

Un ultimo piccolo grande sforzo, per poter festeggiare uno scudetto che sarebbe ancor più magico del terzo.