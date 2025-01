Calciomercato – Spunta un retroscena tra Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola per il trasferimento al Napoli del centrocampista: ecco cosa è successo

Il calciomercato sta entrando nel vivo e, specialmente dalla prossima settimana, inizieranno a susseguirsi i primi colpi degni di nota della campagna acquisti invernale. Anche il Napoli sta muovendo i primi passi per rinforzare la propria rosa, con una serie di nomi che sono stati accostati agli azzurri in queste settimane. La priorità resta il difensore centrale, con Danilo in cima, ma anche il centrocampista stuzzica la dirigenza.

Su tutti c’è Lorenzo Pellegrini che potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato importante per i partenopei. In rotta di collisione con la Roma e la sua tifoseria, il capitano giallorosso starebbe concretamente valutando l’ipotesi di lasciare la capitale e di trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Una chance per lottare per lo scudetto, obiettivo ormai irraggiungibile per la Roma quest’anno.

Pellegrini e i contatti con Spinazzola: cosa emerge sulla trattativa

Il Corriere dello Sport ha riportato novità proprio sul possibile passaggio del calciatore in azzurro, raccontando di retroscena di mercato. Pellegrini, infatti, avrebbe avuto modo di parlare con Leonardo Spinazzola per chiedere informazioni sull’ambiente Napoli, lo spogliatoio e su Antonio Conte. I due sono molto amici e il terzino gli avrà sicuramente illustrato la situazione attuale della capolista.

Lui, ma non solo, perché anche Lukaku, Juan Jesus e Politano hanno un legame con il calciatore della Roma e gli potranno fornire maggiori informazioni utili per prendere una decisione. Avere già una serie di agganci e amicizie aiuterà sicuramente il capitano giallorosso nel suo trasferimento e nel suo percorso di adattamento alla nuova squadra.

Calciomercato Napoli: le novità sull’accordo con Pellegrini

Non mancano ostacoli, però, per la trattativa tra il Napoli e la Roma. In primo luogo quelli legati alle modalità: gli azzurri non aprirebbero al prestito secco, ma vorrebbero proseguire con un diritto di riscatto da valutare a fine stagione. Inoltre Pellegrini non è un Under21 e il suo ingresso in rosa obbliga ad un’uscita per fargli spazio.

Senza dimenticare la questione ingaggio: il centrocampista percepisce 4 milioni di euro all’anno, una cifra eccessiva per il Napoli. Impossibile che gli azzurri si spingano per queste cifre e bisognerà trovare quindi un accordo per l’eventuale prestito.

Cifre a ribasso? Divisione degli ingaggi? Ipotesi differenti che andranno valutate da entrambe le società prima di procedere ad una fumata bianca. I prossimi giorni, dunque, saranno fondamentali proprio in tal senso.