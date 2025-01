Calciomercato Napoli Ultimissime – Vertice previsto con la Juventus per chiudere il colpo Danilo: spunta la data per definire l’affare ufficialmente

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano dalla sponda bianconera. La trattativa Danilo è la priorità per gli azzurri in questi primi giorni di campagna acquisti. Antonio Conte ha chiesto un difensore e il brasiliano è il primo nome nella lista. Sfumati i vari Martinez Quarta e Luiz Felipe, con le difficoltà di affari come Kiwior e con la pista Ismajili raffreddata, il capitano della Juventus è il profilo giusto.

Escluso dai convocati per la triste spedizione a Riad per la Supercoppa europea, ora l’esperto difensore si ritrova quasi fuori rosa anche in campionato, in attesa di scoprire il proprio destino. Sta spingendo per ottenere una rescissione consensuale che gli permetta di liberarsi subito e di firmare con il Napoli proprio nei prossimi giorni.

Napoli, accelerata per Danilo: previsto un ultimo vertice con la Juve

Dopo la roboante vittoria di Firenze, il Napoli potrà concentrarsi meglio sul mercato. Quella che inizierà domani sarà una settimana caldissima e potenzialmente decisiva per gli azzurri, in entrata e in uscita. La squadra, infatti, avrà due giorni di riposo e riprenderà gli allenamenti martedì, per preparare la sfida con il Verona, non la più ostica di questo mese di gennaio.

Il calendario prevedrà anche le partite contro Atalanta e proprio Juventus da qui alla fine del mese, sfide che i partenopei vorranno preparare avendo già chiuso diverse operazioni, sia in entrata, che in uscita, Ecco perché, secondo Il Mattino, il Napoli ha previsto un ultimo vertice con la Juventus, nel frattempo rientrata da Riad, per chiudere l’operazione Danilo.

Il giocatore sta aspettando solamente il trasferimento, dato che non ha per nulla apprezzato il modus operandi dei bianconeri nei suoi confronti. Scaricato come l’ultima ruota del carro e ora persino in conflitto sulle modalità di separazione di queste settimane.

Danilo, la possibile data per chiudere il trasferimento

A riportare dettagli importanti anche sulla possibile ufficialità, è sempre Il Mattino, che riferisce di una serie di giorni chiave per definire il passaggio di Danilo in azzurro:

“Ad inizio settimana, l’impasse potrebbe sbloccarsi con un sacrificio di tutti”

Da lunedì, dunque, occhio al possibile countdown che potrebbe partire per la chiusura del colpo. L’ostacolo principale resta la Juventus, che chiederebbe un indennizzo al Napoli per liberare il proprio difensore.

Il 33 enne, però, è stufo di aspettare, soprattutto per le modalità con cui si è mossa la società bianconera nelle ultime settimane. I prossimi saranno quindi giorni decisivi, con l’ipotesi di una fumata bianca verso la metà della settimana che sta per entrare.