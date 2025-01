Mercato Napoli Ultimissime – Sono ore molto importanti quelle che hanno aperto la sessione di calciomercato invernale. Il protagonista assoluto continua ad essere Victor Osimhen.

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. La sessione si è aperta nella giornata di ieri, ma intanto la società azzurra sarebbe già al lavoro da molto tempo. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, ma al tempo stesso sarà importante vedere cosa accadrà sul fronte cessioni. Il nome più caldo continua ad essere quello di Victor Osimhen, il quale è in prestito al Galatasaray ma resta di proprietà azzurra. Infatti, proprio tutte le attenzioni sarebbe ancora una volta focalizzate sul bomber nigeriano.

Assalto United per Osimhen: Rashford è la pedina di scambio

Il Napoli può fare un mercato da vero protagonista. Il club azzurro oltre ad essere primo in classifica in Serie A, gode della giusta forza per essere la regina del mercato. Importanti intorti potrebbe arrivare dalle cessioni, le quali hanno come protagonista Victor Osimhen. Quest’ultimo, ha una clausola da ben 75 milioni di euro che qualora dovesse essere pagata assicurerebbe ad Aurelio De Laurentiis importanti introiti. Non a caso, sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Manchester United.

Come riportato dal noto quotidiano inglese “The Sun”, il Manchester United starebbe preparando l’assalto a Victor Osimhen. La società inglese vive un momento molto complesso, motivo per il quale il nigeriano è considerato l’uomo adatto. Prima di procedere al pagamento della clausola, però, la dirigenza vorrebbe creare uno scambio con il Napoli. La pedina da utilizzare sarebbe Marcus Rashford.

L’esterno dei Red Evils è ormai fuori dal progetto, motivo per il quale la cessione è l’opzione più adatta. Non a caso, nelle ultime settimane, l’inglese ha sottolineato di sentirsi pronto per una nuova esperienza (ma solo nel calcio che conta).