Il Napoli si prepara allo sprint definitivo: l’agente di uno degli obiettivi di Manna sta per arrivare in Italia.

Ci sono diversi giocatori che ruotano attorno al Napoli in questa fase della stagione. Cominciata la sessione invernale di calciomercato, il club azzurro si sta guardando intorno per per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Al tempo stesso, però, ci sono diverse situazioni che andranno sviscerate ed eventualmente valutate in corso d’opera. La difesa è uno dei reparti sui quali Giovanni Manna si sta maggiormente concentrando, e ci sono diversi nomi che fanno al caso di Conte.

Tra questi anche Danilo, difensore della Juventus in scadenza di contratto e finito nel mirino del Napoli. Si parla del brasiliano in ottica azzurra ormai da diverso tempo, ed anche da Torino arrivano segnali che sono incoraggianti per lo stesso Napoli.

Calciomercato Napoli Ultimissime – Napoli-Danilo, arriva l’agente

La Juventus ha chiarito in maniera netta, sia attraverso le parole di Giuntoli che quelle di Thiago Motta, che Danilo non rientra più nei piani del club. Ecco perchè il Napoli sta approfondendo la situazione, per capire se si possa provare a chiudere l’affare già in questa finestra invernale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proprio in questi giorni potrebbe esserci uno sprint definitivo per arrivare ad una definizione dell’affare: l‘agente del calciatore – si legge – arriverà a breve in Italia, proprio per provare a dare una quadra alla situazione.

Al rientro dall’Arabia ci sarà lo sprint definitivo: il Napoli non ha alcuna intenzione di pagare l’indennizzo richiesto alla Juventus. Se non si dovesse arrivare ad una definizione dell’affare, allora Danilo sarà azzurro a parametro zero a partire dalla prossima stagione.