Mercato Napoli ultimissime – Gli scenari del calciomercato del Napoli sono pronti a cambiare per via di un ribaltone che cambia tutto, Manna è al lavoro.

Il Napoli è alle prese col migliorare la rosa attuale, attraverso investimenti interessanti capaci di rientrare a pieno nelle idee di gioco del tecnico Conte.

L’affare sembrava vicino alla chiusura, ma un ribaltone rischia di cambiare tutto: Manna è alle prese con un duro lavoro, viste le difficoltà del mercato invernale di trovare colpi e sistemazioni per i calciatori presenti in rosa, alcuni dei quali vicini a vestire un’altra maglia.

Il calciomercato, si spera, regalerà al Napoli nuovi calciatori da far ruotare e per dare supporto ai titolari: la mancanza di coppe è sicuramente un fattore e un punto negativo, ma gli azzurri sono pronti ad ogni evenienza.

Rafa Marin, occhio al Villareal: Como avvisato

Rafa Marin è al bivio della sua avventura con la maglia del Napoli, durata poco e senza prestazioni rassicuranti. Conte ha richiesto rinforzi nel reparto difensivo, proprio per via della rosa attuale.

Arrivato dal Real Madrid in questa estate, ora è già ai margini del progetto di Conte: finora apparizioni solo nelle sfide di Coppa Italia, che hanno visto gli azzurri uscire nell’ultima partita contro la Lazio.

Come riportato da SkySport infatti, il Villareal ha messo gli occhi sul centrale spagnolo, lanciando un chiaro messaggio al Como, da diverse settimane sulle tracce del calciatore.

Rafa Marin non ha convinto, sin da subito, Conte che ha richiesto diverse soluzioni nel reparto arretrato per sopperire anche all’assenza di Alessandro Buongiorno, alle prese con un infortunio che non gli consentirà di scendere in campo per alcune settimane.

Calciomercato Napoli, i colpi per la difesa

Nelle ultime settimane, proprio per via dell’infortunio di Buongiorno in allenamento, in ottica Napoli si sono fatti diversi nomi per rinforzare un reparto poco ricco di calciatori importanti.

Come riportato da diverse indiscrezioni, gli azzurri sono al lavoro per regalare a Conte un difensore: tanti i nomi, tra cui Kiwior tra i più candidati.

Oltre al difensore ex Spezia si è fatto anche il nome di Skriniar, anche se il centrale sloveno sembra essere vicino ad un approdo al Galatasaray di Osimhen.

Da tenere in considerazioni anche Bijol dell’Udinese, seguito da questa estate, e Luiz Felipe di cui si è fatto il nome nelle ultime settimane, perché svincolato dalla sua esperienza in Arabia Saudita.