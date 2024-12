Calciomercato Napoli 24 – Possibile addio, già a gennaio, per il difensore Rafa Marin: contatti con un club di Serie A per la cessione dello spagnolo ex Real Madrid.

A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, in casa Napoli già si parla quasi h /24 di tutti quelli che possono essere le operazioni che il club partenopeo potrebbe mettere a segno in vista di gennaio. Tra la difesa e il centrocampo, il club azzurro dovrebbe essere tra quelli più attivi in Serie A e non potrebbe essere altrimenti considerando le molteplici voci che vedono protagonista la compagine allenata da Antonio Conte.

Non solo il mercato in entrata: grande fermento potrebbe esserci in uscita, con la situazione legata a Victor Osimhen che può regalare altri colpi di scena, così come la questione Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo piace alla Juventus e in caso di addio, unito a eventuali sviluppi riguardanti il nigeriano (ora in prestito al Galatasaray, ndr), potrebbe esserci un bel tesoretto a disposizione del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna. Tornando, però, alla difesa, un altro nome da tenere sott’occhio è quello di Rafa Marin: secondo quanto si apprende da La Gazzetta Dello Sport, il Como starebbe pensando di puntare sull’ex Real Madrid, che direbbe addio agli azzurri dopo circa sei mesi dal suo avvento all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato SSC Napoli, il Como ci prova per Rafa Marin: la situazione

Rafa Marin finisce, in modo sorprendente, nel mirino del Como: il club lagunare potrebbe mettere le mani sull’ex Real Madrid, che non è riuscito a ritagliarsi molto spazio in questi suoi primi mesi in Serie A con la maglia del club partenopeo.

Di seguito, quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport a tal riguardo:

“Idea Rafa Marin, il Como ci prova. Lo spagnolo è la lingua “ufficiale” della squadra. Quella del suo tecnico e di numerosi giocatori arrivati in estate su sua richiesta, elementi che ha conosciuto personalmente o che sa essere cresciuti in un background “familiare”. Due tipologie preferite: giovani di prospettiva o veterani in cerca di rilancio. Rafa Marin appartiene alla prima categoria, così come Nico Paz. E non è un nome a caso perché i due sono cresciuti nel Real Madrid. (…) Il Napoli intanto registra l’interesse, poi comincerà a muoversi in entrata. Soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno Conte non ha difensori centrali e prima di pensare a liberarsi di Marin dovrebbe prendere come minimo uno”.

Servirà, dunque, prima un innesto in entrata, prima ancora di poter pensare a un possibile addio di Rafa Marin, che dal canto suo cerca con ogni evidenza più spazio.