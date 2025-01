Napoli calcio ultimissime – In attesa del match di sabato contro la Fiorentina, su David Neres bisogna registrare un commento spiazzante.

Il Napoli, dopo aver battuto il Venezia, è tornato al comando della classifica. I partenopei, dunque, sono chiamati a confermare il proprio primato in coabitazione con l’Atalanta sabato contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.Quella di sabato prossimo, di fatto, sarà un test molto importante per gli azzurri per essere da soli in classifica, visto che Inter ed Atalanta non giocheranno.

Le due squadre nerazzurre, infatti, sono impegnate in questi giorni nella Final Four di Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, il Napoli farà di tutto per battere la Fiorentina. Tra gli uomini a cui si affiderà Conte bisogna sicuramente inserire David Neres che, però, è stato anche il protagonista che ha spiazzato tutti.

Guido Trombetti: “David Neres non è ancora maturo, è ancora troppo impreciso”

Il professor Guido Trombetti, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, ha infatti parlato così del giocatore brasiliano:

“David Neres? Non è ancora maturo. Lui è un grande dribblatore, ma è ancora troppo impreciso in alcune fasi”.

L’ex Rettore della Federico II ha poi parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia:

“Non mi piace il suo rendimento di queste ultime settimane, ma resta un grande campione e a nessuno piacerebbe vederlo andar via”.

Il professor Trombetti, di fatto, si è soffermato su uno dei tormenti di queste ultime settimane che ci sono in queste ultime settimane in casa partenopea, ovvero quello che riguarda la possibile staffetta tra il calciatore georgiano e David Neres.

Napoli, dubbio tra Kvaratskhelia e David Neres: la scelta di Antonio Conte

Quest’ultimo, infatti, ha sicuramente guadagnato delle posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte, grazie alle sue prestazioni convincenti in queste ultime partite. Basti pensare che David Neres ha regalato assist sia contro il Genoa che contro il Venezia. Mentre Kvaratskhelia, anche per colpa dell’infortunio rimediato nel corso del ko subito al Maradona contro la Lazio, non sembra essere al top della forma.

In molti, di fatto, stanno anche discutendo su chi far titolare tra Kvaratskhelia e David Neres. Nel frattempo, anche per le precarie condizioni fisiche di Matteo Politano, hanno giocato entrambi titolari contro il Venezia. Tuttavia, almeno fino a questo momento, si ha la forte sensazione che Antonio Conte sia ancora convinto di partire con il calciatore geoergiano sin dal primo minuto.