Ultimissime Calcio Napoli – Fabio Caressa ha fatto discutere nel corso di uno dei suoi ultimi video sul proprio canale YouTube: frase fortissima su Kvaratskhelia

Le ultimissime calcio Napoli non arrivano solamente dal campo o dalle voci di calciomercato, ma anche dai social. É questo il caso della provocazione lanciata da Fabio Caressa nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube e che ha visto protagonista indiretto Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, infatti, non era fisicamente presente, ovviamente, ma è stato citato dal noto giornalista in merito ad un gioco portato avanti in un format del suo canale. Caressa, infatti, si è divertito nel condividere con i suoi iscritti le operazioni di mercato che farebbe lui per ogni club di Serie A. Tra questi c’è stato anche il Napoli e l’opinione ha fatto discutere.

Kvaratskhelia e la cessione a gennaio: la provocazione di Caressa

Nel corso del video, dedicato ad acquisti e cessioni per tutte le squadre del massimo campionato italiano, Fabio Caressa ha voluto lanciare una fortissima provocazione nei confronti del Napoli. Un’ipotesi di mercato che farebbe tremare i tifosi solo a sentirla e che rischia di diventare più concreta in estate e non a gennaio.

“Nel Napoli, se voglio, si possono fare due colpi clamorosi. I napoletani mi odieranno per questo… Se non rinnova io vendo Kvaratskhelia, faccio un sacco di soldi e prendo altri tre giocatori”.

Una frase fortissima quella del noto giornalista, che ha appositamente provocato. Un’eventuale cessione di Kvara genererebbe un terremoto in casa Napoli, ma l’ipotesi del mancato rinnovo non è poi così utopistica. Così come immaginare che il 77 possa firmare il contratto, ma lasciare lo stesso la squadra a fine anno.

Caressa e il calciomercato del Napoli: gli altri colpi

Nel corso del video, Caressa non si è limitato solamente al nome di Kvara, ma ha sottolineato anche altre possibili uscite. Addii, che aprirebbero spazi per innesti, sui quali l’ex telecronista si è concentrato, non tanto nei nomi, quanto nei ruoli.

“Lascio andare Spinazzola perché voglio uno con caratteristiche diverse lì. E vendo anche Raspadori perché secondo me in questo momento è un giocatore su cui punta poco Antonio Conte”.

Poi ha concluso: