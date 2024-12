Calciomercato Napoli Ultimissime – Dopo la rete al Venezia, è arrivata la decisione degli azzurri sul futuro di Jack Raspadori in vista di gennaio

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano dopo l’importantissima vittoria di misura contro il Venezia. La squadra di Conte ha centrato il 13° successo in questo campionato, lo stesso numero raggiunto lo scorso anno alla 38a giornata. Escluso il Verona, ad agosto, gli azzurri hanno battuto tutte le squadre di fascia medio-piccola, ottenendo così punti pesantissimi nella corsa al titolo.

Proprio grazie al successo sul Venezia al Maradona, i partenopei hanno riagganciato l’Atalanta in testa alla classifica, a 41 punti, uno in più dell’Inter che dovrà recuperare la partita contro la Fiorentina nei prossimi mesi. Il gol vittoria lo ha segnato Giacomo Raspadori, specialità reti pesanti, come accaduto nell’anno dello Scudetto contro Spezia e Juventus.

Raspadori si riprende il Napoli: la decisione sul futuro

Non timbrava il cartellino con il Napoli dal 7 aprile scorso, è passata un’eternità. Ma la rete messa a segno proprio nel finale di 2024 è apparsa a tutti come un segno del destino. Proprio a pochi giorni dall’inizio del calciomercato invernale, l’attaccante ha realizzato l’1-0 al Venezia che ha permesso agli azzurri di mantenere il passo dell’Inter e di recuperare o allungare di 2 punti su Atalanta, Fiorentina, Lazio, Juventus, Milan e persino la Roma.

Ci sono gol e gol e quello di Raspadori potrebbe aver sancito una sliding doors importantissima per il suo futuro. Sembra infatti che tutte le voci che lo davano per partente nelle prossime settimane, siano svanite al minuto 79 della gara di ieri. Niente Juventus, Roma, Atalanta o qualsiasi altra realtà si fosse interessata a lui, con l’ipotesi di proporre scambi o contropartite al Napoli.

La scelta intorno al futuro di Jack sembra ormai delineata. Anche a fine partita, Antonio Conte ha fatto capire a tutti che proverà a sfruttarlo di più nella seconda metà di stagione, magari come interno di centrocampo da alternare ad Anguissa e McTominay, spostando il focus del modulo su un possibile 4-2-3-1.

Manna blinda Jack: il mercato in uscita si farà con altri nomi

Come riportato da diversi quotidiani questa mattina, dunque, Raspadori non verrà ceduto dal Napoli a gennaio. La scelta è stata presa e Conte avrà così a disposizione un tassello ancora da sfruttare per 6 mesi, nella speranza di farlo rendere al massimo delle proprie potenzialità per il bene della squadra.

Intanto il d.s. Giovanni Manna cambierà piani per gennaio. Saranno altri i nomi coinvolti in uscita per gli azzurri: da Zerbin a Folorunsho, passando per la rescissione di Mario Rui e i dubbi Spinazzola, Rafa Marin e Ngonge.

In entrata bisognerà sfruttare le giuste occasioni, ma l’attacco non è sicuramente la priorità. Il focus sarà ancora sulla difesa, con la speranza di chiudere in tempi brevi l’acquisto di un centrale.