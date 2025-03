Inter alle prese con un infortunio che preoccupa per la lotta Scudetto: arriva il comunicato ufficiale della società nerazzurra.

Tanti impegni ravvicinati e importanti possono ledere l’integrità di alcuni calciatori. E’ la maggiore preoccupazione di queste ore in casa Inter, con la semifinale di Coppa Italia in programma domani sera contro il Milan. Un derby che catturerà l’interesse dell’intera città e che potrebbe distogliere l’attenzione di qualcuno dagli altri obiettivi stagionali.

Giocata la partita di domani, in effetti, i nerazzurri dovranno recuperare in fretta per fronteggiare in trasferta il Parma prima di convogliare tutte le forze sulla sfida dell’otto aprile in casa del Bayern Monaco, valevole per l’andata dei quarti di Champions League. Inzaghi dovrà fare a meno di un elemento importante per il suo attacco, notizia che interessa molto anche al Napoli secondo in classifica.

Inter, infortunio per Taremi: i tempi di recupero

Attraverso il suo sito ufficiale, l’Inter ha emanato un comunicato sulle condizioni di Taremi, che ieri non ha preso parte alla sfida vinta contro l’Udinese:

“Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Taremi, riporta “Sky Sport”, dovrebbe stare fuori per circa venti giorni. L’iraniano salterà la doppia sfida europea contro il Bayern Monaco, il suo rientro almeno in panchina è previsto per la 33a giornata di Serie A contro il Bologna (post ritorno di Champions). Tre giorni dopo, il 23 aprile, è in programma il ritorno della semifinale di Coppa Italia col Milan.

Inter, problema Taremi per la lotta scudetto: il Napoli osserva

Taremi in stagione ha collezionato 34 partite, con tre gol e sei assist a referto. L’infortunio nel momento chiave della stagione potrebbe essere un problema per la corsa scudetto dell’Inter. La lotta per il titolo si fa più intensa con il Napoli a fare da contendente, e la presenza di un attaccante di peso come l’iraniano sarebbe stata di aiuto.

Con l’assenza prevista per diverse settimane, Inzaghi dovrà fare affidamento su altre soluzioni offensive, in vista di un calendario fitto che includerà anche la doppia sfida con il Bayern Monaco. Ogni passo falso ora potrebbe compromettere le ambizioni scudetto, con il Napoli pronto a capitalizzare ogni possibile passo falso. Le prossime partite di Serie A, in attesa del rientro di Taremi, saranno fondamentali per capire se l’Inter riuscirà a mantenere il vantaggio nella corsa al titolo.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 14:18 by Felice Leopoldo Luongo