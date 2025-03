Napoli-Empoli, biglietti in vendita da domani: prezzi e dettagli

Il Napoli ha comunicato tutte le informazioni sui biglietti per la gara contro l’Empoli: tutti i prezzi e i dettagli.

Il Napoli ha battutto il Milan ieri sera al Maradona, realizzando così la sua seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella contro la Fiorentina.

Il prossimo match casalingo avverrà in un giorno della settimana insolito: il lunedì. Gli azzurri, infatti, scenderanno curiosamente in campo per due lunedì consecutivi: prima per affrontare il Bologna fuori casa il 7 aprile, poi per affrontare l’Empoli il 14 aprile.

Napoli-Empoli, tutte le info sui biglietti

La SSC Napoli ha comunicato pochi istanti fa con un comunicato tutti i prezzi e le informazioni per i biglietti dello Stadio Diego Armando Maradona per la gara contro l’Empoli. La vendita partirà da domani alle ore 12.00 e sarà tradizionalmente divisa in due fasi: una prima riservata ai possessori di Fidelity Card e una aperta a tutti.

Di seguito i prezzi di vendita nella fase 1, che partirà domani alle ore 12.00 e terminerà giovedì 3 aprile alle ore 23.59:

Curve inferiori: 20 euro

20 euro Curve superiori : 35 euro

: 35 euro Distinti inferiori: 45 euro

45 euro Distinti superiori: 55 euro

55 euro Distinti superiori Premium: 65 euro

65 euro Tribuna Nisida: 75 euro

75 euro Tribuna Posillipo: 90 euro

90 euro Tribuna Posillipo Premium: 105 euro

La fase 2 di vendita libera partirà invece venerdì 4 aprile alle ore 12.00 e andrà avanti sino ad esaurimento biglietti:

Curve inferiori: 25 euro

25 euro Curve superiori: 40 euro

40 euro Distinti inferiori: 55 euro

55 euro Distinti superiori: 65 euro

65 euro Distinti superiori Premium: 75 euro

75 euro Tribuna Nisida: 85 euro

85 euro Tribuna Posillipo: 105 euro

105 euro Tribuna Posillipo Premium: 120 euro

C’è però da registrare il trend delle ultime giornate, per cui i tagliandi hanno raggiunto il sold out molto rapidamente. I biglietti saranno acquistabili su TicketOne e nelle ricevitorie apposite.

