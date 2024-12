Ultimissime Calcio Napoli – Il club azzurro dovrà risolvere la situazione legata al futuro di Raspdori. Le ultime sul calciatore.

In casa Napoli si lavora in vista del mercato di gennaio. La società azzurra è pronta a piazzare diversi colpi in entrata, ma al tempo stesso si proverà a risolvere anche altre situazioni delicate. Quest’ultime, riguardano i calciatori meno impiegati come ad esempio Giacomo Raspadori.

L’ex attaccante del Sassuolo non è mai riuscito ad esprimersi al meglio, motivo per il quale non si è mai inserito nei meccanismi di Antonio Conte. A tal proposito, nelle ultime settimane, si è parlato a lungo del suo futuro che sembra essere sempre più in bilico. Intanto, però, vanno analizzate anche le idee del tecnico azzurro che ovviamente inciderà sulle decisioni del club.

Raspadori, la permanenza non è da escludere: le ultime

Il futuro di Giacomo Raspadori continua ad essere in bilico. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’azzurro piace moltissimo a diversi club italiani, come ad esempio Juventus e Roma. Ciò nonostante, non è stato raggiunto l’accordo con le suddette società, motivo per il quale non è da escludere la permanenza in Campania.

A tal proposito, l’ex Sassuolo sarà uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale ha già anticipato che non avrebbe fatto a meno del giocatore. Quindi, nonostante il poco spazio a disposizione, Giacomo Raspadori continua ad essere parte integrante della rosa partenopea.