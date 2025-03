Di Lorenzo senza dubbi sulla lotta Scudetto: messaggio all’Inter

Giovanni Di Lorenzo ha lanciato un chiaro messaggio all’Inter nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli ha battuto per 2-1 il Milan in una gara altalenante: dominata nel primo tempo, sofferta nella ripresa. La cosa più importante sono però i tre punti che consentono ai ragazzi di Conte di manetenersi nella scia dell’Inter capolista a tre punti di distanza.

Ha parlato di tutti questi aspetti della lotta Scudetto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo nel corso della sua intervista post gara a Radio Kiss Kiss Napoli.

Di Lorenzo a Kiss Kiss Napoli: “Parliamo poco di Scudetto”

Di Lorenzo si dice contento per questa vittoria arrivata subito dopo il deludente pareggio contro il Venezia:

“Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Ci tenevamo a reagire subito e siamo felici per questo. La squadra ha disputato una grande partita, nonostante qualche difficoltà nel finale, ma l’importante era portare a casa la vittoria”.

Sulla lotta Scudetto, invece, Di Lorenzo esprime chiaramente un concesso già espresso anche da Conte nei suoi precedenti interventi:

“Parliamo poco di Scudetto, ma sappiamo di essere lì. Mancano otto partite e dobbiamo restare attaccati, sperando magari in un passo falso dell’Inter. La priorità resta però il nostro cammino: oggi vincere contro un avversario di livello come il Milan era fondamentale. Siamo concentrati sulle nostre vittorie”.

Infine, il capitano del Napoli si è complimentato con Lukaku, in gol nel match contro i rossoneri:

“Romelu è un ragazzo straordinario, si è inserito benissimo nel gruppo e la sua esperienza si sente. Spesso un attaccante viene giudicato solo per i gol, ma lui dà sempre il suo contributo, aiuta la squadra anche quando non segna. Siamo contenti per lui e per la squadra, il suo gol ci ha aiutati a vincere”.

Di Lorenzo ha così espresso con la sua consueta leadership un concetto semplice: questo Napoli ha l’obbligo morale di credere allo Scudetto fino all’ultimo, per l’Inter non sarà di certo facile.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 14:04 by Felice Leopoldo Luongo