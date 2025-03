Scoppia la polemica sull’Inter per la lotta Scudetto, le immagini hanno scatenato l’ira dei tifosi del Napoli. È successo ancora.

Nuove polemiche sulla lotta Scudetto tra Napoli e Inter. La 30a giornata di Serie A non ha cambiato le distanze che separano le due società: gli azzurri hanno superato il grosso ostacolo rappresentato dal Milan con un meritato 2 a 1 al Maradona, i nerazzurri hanno vinto con lo stesso risultato ma con più sofferenza al Meazza contro l’Udinese. C’è da segnalare, però, la presenza di nuove polemiche arbitrali

Inter-Udinese, Mkhitaryan graziato ancora: rabbia Napoli

A scatenare le polemiche è quanto accaduto al minuto 83 di Inter-Udinese, quando Mkhitaryan, già in diffida, ha rischiato il cartellino giallo dopo aver colpito alla testa Kristensen, rimasto a terra dolorante per svariati minuti. Le immagini che circolano sui social in queste ore hanno scatenato l’ira dei tifosi napoletani.

A commentare quanto accaduto durante Inter-Udinese, nel contatto tra Mkhitaryan e Kristensen, è stato il quotidiano torinese “TuttoSport“:

“L’armeno è andato nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata, ma ha finito per colpire con violenza e, soprattutto, imprudenza la testa del difensore dell’Udinese. Kristensen è rimasto a terra per qualche minuto ed è stato soccorso dallo staff medico dei friulani. Per fortuna non ha avuto particolari problemi perché è riuscito a rientrare e finire la gara. In tutto questo, però, Chiffi non gli ha sventolato nessun cartellino giallo e, ovviamente, il Var non poteva intervenire a meno di un possibile cartellino rosso”.

Non è la prima volta che accade un episodio simile. Già in Inter-Genoa del 22 febbraio scorso Mkhitaryan rischiò il giallo: l’intervento in ritardo su Miretti, in caso di ammonizione, avrebbe comportato la sua squalifica nella successiva partita giocata proprio contro il Napoli al Maradona.

Inter, Mkhitaryan in diffida da sei turni: polemiche sui social

Diffidato da sei turni, Mkhitaryan è stato “salvato” ancora una volta. L’Inter, dal canto suo, è già alle prese con l’infortunio di Taremi e un calendario che non permette defezioni. La 30a giornata di Serie A non ha rafforzato la posizione dei nerazzurri nella corsa allo scudetto, con una vittoria per 2-1 contro l’Udinese alla quale è seguita quella del Napoli sul Milan.

L’incidente di ieri ha alimentato discussioni sugli arbitraggi e sulla gestione disciplinare in vista della lotta per il titolo.​ La classifica vede l’Inter al comando con 67 punti, seguita dal Napoli a 64 e dall’Atalanta ferma a 58. Con il calendario che riserva sfide impegnative per entrambe le squadre, ogni partita e ogni episodio sarà cruciale nella definizione dei nuovi Campioni d’Italia.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 16:10 by Felice Leopoldo Luongo