Anguissa, il gesto dopo Napoli-Milan non passa inosservato: da applausi (FOTO)

Gesto da applausi di Frank Anguissa: dopo Napoli-Milan posta sui social una sua iniziativa decisamente apprezzabile.

Il Napoli ha battutto il Milan per 2-1 al termine di una gara che ha riservato un po’ di sofferenza nel finale. Gli azzurri, in ogni caso, sono riusciti ad ottenere una vittoria fondamentale nell’ambito della lotta al titolo, mantenendosi a -3 dall’Inter.

Tutto ciò, nonostante Conte abbia dovuto fare i conti con qualche defezione, cambiando in corso d’opera l’11 che aveva in mente. A causa dello stop last minute di McTominay, infatti, il tecnico è stato costretto a cambiare modulo e tornare al 4-3-3, schierando dall’inizio anche due giocatori non al meglio come Anguissa e Neres.

Anguissa col fisioterapista: lo scatto social

La partita del camerunense è stato tutto sommato positiva, anche se è apparsa evidente una condizione fisica ancora migliorabile. Per questo, Anguissa stesso ha postato sui social una foto che lo ritrare insieme al fisioterapista Nicola Zazzaro nella giornata di oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Il camerunense ha allegato allo scatto la scritta: “No day off, recovery day” (“Nessun giorno libero, giornata di reucpero”) per esplicitare la sua scelta di rinunciare al giorno di riposo post-partita per provare a migliorare la sua condizione atletica.

Il camerunense ha così chiaramente l’obiettivo di migliorare la sua forma fisica per il finale di stagione, dopo che l’infortunio patito dopo la gara contro il Como ha un po’ interrotto un momento molto positivo per lui.

Anguissa e il recupero fisico: il post social che spopola Neanche il tempo di godersi la vittoria che Anguissa ha deciso di mettersi al lavoro. Un’immagine che racconta più di mille parole: sudore, impegno e una voglia matta di tornare al massimo. Dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Como, che aveva frenato un momento d’oro per lui, il camerunense sembra avere un obiettivo chiaro in testa: essere al top per il rush finale della stagione. E i tifosi, si sa, per un atteggiamento così sono pronti a spellarsi le mani dagli applausi. Non è la prima volta che Anguissa usa i social per mostrare il suo lato umano e professionale. Basta scorrere il suo profilo per trovare scatti di allenamenti, sorrisi con i compagni e qualche dedica ai supporter partenopei. Stavolta, però, quel “recovery day” ha un sapore speciale: è il segno di chi non si accontenta e vuole dare ancora di più alla causa azzurra. Chi segue il Napoli sa bene quanto Frank Anguissa sia fondamentale nello scacchiere di Conte. Ma l’infortunio di qualche settimana fa ha lasciato qualche strascico: non a caso, contro il Milan si è visto un giocatore generoso ma non ancora al massimo del suo potenziale. Lui lo sa, e non è tipo da stare con le mani in mano. Quel giorno di recupero extra con il fisioterapista non è solo un capriccio: è un investimento sul futuro, un modo per dire “ci sono, e voglio esserci al meglio”.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 15:14 by Felice Leopoldo Luongo