Politano “fortunato” nel gioco e in amore: arriva la grande notizia sui social, è successo in queste ore nella città di Napoli.

Migliore in campo in Napoli-Milan, Matteo Politano sta vivendo una stagione da protagonista all’ombra del Vesuvio. I 3 gol e 3 assist in 31 presenze ufficiali non esprimono a pieno l’importanza delle sue prestazioni agli ordini di Antonio Conte. Sulla corsia destra dell’attacco è lui il titolare imprescindibile. Capace di unire alla pericolosità offensiva un’ottima capacità in fase di contenimento, Politano è tatticamente fondamentale per dare equilibrio alla squadra.

Intanto, se nel gioco è bravo e fortunato, lo stesso si può dire anche per la sua sfera privata, considerata la grande notizia di oggi.

Napoli, Politano e Alessandra presto sposi: annuncio social

“Oggi ho capito che la nostra organizzazione è inversamente proporzionale al nostro amore. Grazie ad amici, parenti e testimoni… il meno è fatto“. Con un post sul suo profilo Instagram, Alessandra Esposito, la futura moglie, ha annunciato in maniera scherzosa l’avvenuta promessa di matrimonio con Matteo Politano.

La promessa fa seguito quindi a quanto già annunciato proprio da Alessandra Esposito in passato: la coppia si sposerà presto! Alla promessa matrimoniale di oggi era presente anche il compagno di squadra Leonardo Spinazzola, ritratto insieme ai due futuri sposi e ad altri amici nel pranzo successivo.

Politano si gode dunque il suo grande momento in campo, dove lotta per lo scudetto e ha ritrovato da poco la Nazionale, e in amore, con il matrimonio in vista.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 16:55 by Felice Leopoldo Luongo