Napoli Calcio Ultimissime – La trattativa per Danilo resta complessa e gli azzurri starebbero valutando delle alternative, tra cui quella che porta ad un ex Juve

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in chiave calciomercato, il tema più caldo in questi giorni tra i tifosi di tutte le squadre. La campagna acquisti invernale si aprirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio, solamente tra 4 giorni quindi, e per un mese intero sarà tra i focus principali intorno alle squadre di tutto il mondo.

Anche gli azzurri, ovviamente, si muoveranno tra entrate ed uscite per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha imposto nel difensore l’esigenza principale tra gli acquisti. L’infortunio di Buongiorno, che rischia di saltare anche tutto gennaio, e le alternative Juan Jesus e Rafa Marin, avrebbero spinto l’allenatore leccese a fare pressioni per un innesto in quel settore specifico.

Danilo al Napoli, affare difficile: gli ostacoli con la Juventus

Il primo nome in cima alla lista dei desideri di Conte è Danilo. Il difensore della Juventus ha trovato meno spazio in questa stagione e Thiago Motta non si strapperà i capelli in caso di cessione. É altrettanto vero, però, che i bianconeri non lasceranno partire il proprio capitano così facilmente, soprattutto ad una rivale come il Napoli.

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani questa mattina, la trattativa tra le parti è molto fredda, con il brasiliano che potrebbe firmare per gli azzurri, solo in caso di rescissione consensuale del contratto. Difficilissimo, quindi, che la Juve ceda direttamente il giocatore al presidente De Laurentiis.

Una mossa che rallenta e non poco le operazioni, con il Napoli che invece avrebbe fretta di chiudere, proprio per i sopracitati motivi di emergenza nel reparto difensivo. Un ostacolo che starebbe portando la dirigenza partenopea a guardarsi intorno già da settimane, per cercare delle alternative.

Napoli, cresce l’ipotesi Rugani: i dettagli

Tra i nomi fatti questa mattina, da Repubblica, ci sarebbe quello di un ex Juventus: Daniele Rugani. Ufficialmente il difensore è ancora di proprietà dei bianconeri e rientrerà dal prestito a luglio. Oggi, infatti, il centrale è in forze all’Ajax, ma da inizio anno ha disputato solamente 555 minuti complessivi.

Troppo poco per convincere i tifosi. Un motivo in più per provare a tornare in Italia, con il Napoli che stuzzicherebbe. Anche in questo caso, però, non si tratterebbe di una trattativa semplicissima, tenendo in considerazione che la Juventus è comunque coinvolta.

Rugani entra in lista come vari colpi alternativi: Ismajli, Martinez Quarta e Luiz Felipe su tutti. Anche se, questi ultimi, avrebbero imboccato strade sempre più complesse per gennaio, soprattutto i primi due nomi. Toccherà alla dirigenza partenopea spingere sull’acceleratore e sperare di trovare un accordo.