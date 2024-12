Calciomercato – Una trattativa sotto traccia con un’offerta pazzesca, potrebbero convincere il Napoli e favorire la cessione dell’attaccante nigeriano

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, dato che tra solamente 4 giorni aprirà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Quella di gennaio, solitamente, non è una sessione particolarmente ricca di colpi, specialmente negli ultimi anni e soprattutto in Italia, ma non si possono escludere colpi di scena.

Non solo, spesso le trattative estive vedono le loro radici proprio nelle conversazioni portate avanti già dall’inverno. Si pongono le basi per quelle che saranno le operazioni da fare in vista della stagione successiva, strappando qualche accordo verbale o, perché no, anche la firma di pre contratti. Anche il Napoli, in tal senso, potrebbe essere coinvolto in un genere di operazione di questo tipo.

Osimhen, trattativa con l’Aston Villa: l’ipotesi futura

Quello che potrà essere il grande protagonista estivo in casa Napoli, è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ora in prestito al Galatasaray, dopo aver trascorso i mesi da giugno a settembre alla ricerca di una nuova destinazione. É servito l’intervento del club turco, a calciomercato praticamente finito, per riuscire a togliere un peso ad Antonio Conte per tutta la stagione.

Con i giallorossi sta mantenendo degli standard alti, grazie ai 12 gol e 5 assist messi a referto in 15 apparizioni. Un vantaggio per il Napoli, che cercherà di incassare la cifra più alta possibile dalla sua cessione. Un addio che si prevede, ormai, quasi sicuramente in estate. Fino a fine stagione Osimhen dovrebbe rimanere al Galatasaray, ma a fine anno la Premier League tornerà a bussare.

L’ipotesi Manchester United, almeno per gennaio, si sta raffreddando. Ed ecco che a prendere sempre più quota è l’idea Aston Villa. Un’altra squadra del calcio inglese che, stando anche alle ultime indiscrezioni del Mattino, starebbe lentamente avviando una trattativa sotto traccia con il Napoli.

Jhon Duran, il nome che può convincere il Napoli: la chiave con l’Aston Villa

A differenza degli altri club interessati a Victor Osimhen, l’Aston Villa ha dalla sua parte una possibile offerta che alletterebbe moltissimo il Napoli. Stiamo parlando dell’inserimento di un pupillo del d.s. Giovanni Manna, quel Jhon Duran che più volte è già stato accostato agli azzurri in queste settimane di dicembre.

Colombiano, classe 2003, ha compiuto 21 anni un paio di settimane fa. É lui il nome che potrebbe rientrare in un mega affare tra le due società e che risulterebbe l’alternativa perfetta a Romelu Lukaku per Antonio Conte, ancor più che Zirkzee.

Con 12 gol in 26 gare disputate, l’attaccante ha stregato il Napoli e grazie a lui, in estate, la trattativa per la cessione di Osimhen potrebbe subire un’importantissima accelerata. Discorso rimandato ai prossimi mesi.