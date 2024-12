Notizie calcio Napoli- Arriva l’annuncio sull’affare Zirkzee che può cambiare tutto nel mercato di gennaio.

Il Napoli, nonostante un ottimo inizio di stagione, interverrà con tutta probabilià nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ci sono infatti una serie di reparti che sono ancora migliorabili, soprattutto nell’ottica di aumentare le seconde linee e concedere al tecnico più alternative. Anche qualche titolare, però, non sta dando proprio il massimo.

C’è infatti sempre un po’ di rumore attorno alle performace di Romelu Lukaku: fra alibi che gli si possono concedere (spesso è davvero troppo isolato), vanno evidenziate anche alcune prove molto negative in stagione. Molti tifosi iniziano così a chiedersi se possa essere davvero lui il bomber su cui investire per i prossimi anni e mantengono gli occhi aperti sulle occasioni provenienti dal mercato internazionale.

Zirkee al Napoli a gennaio? Le ultime

Nel valutare le alternative al bomber belga, ispira senza dubbio la situazione di Joshua Zirkzee. Arrivato al Manchester United in estate dal Bologna, sta fin qui facendo molto male in Premier League e intense sono le voci di un feeling non sbocciato con il nuovo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim. Può quindi già tornare in Italia? L’edizione odierna de “Il Mattino” ha aperto ad un suo possibile approdo al Napoli.

Infatti, nonostante la priorità azzurra sia un difensore centrale, gli occhi su ogni altra occasione si manterranno aperti. Chiaro che quello per l’attaccante sarà un investimento più probabile in estate, ma mai dire mai. Infatti, secondo il quotidiano, se davvero Zirkzee avesse rotto con il Manchester United il Napoli sarebbe pronto ad invesitre già a gennaio per acquistarlo.

Sarebbe infatti impossibile per il club azzurro lasciarsi sfuggire un’occasione così ghiotta e regalare così a Conte un rinforzo che lancerebbe ancora più forti le candidature Scudetto del Napoli. Allo stesso modo, un ragionamento simile può essere fatto per il colpo Jhon Duran: se già a gennaio l’Aston Villa aprisse alla cessione per 40 milioni, il club azzurro si farà trovare pronto. Un ruolo al riguardo potrebbe averlo anche l’eventuale cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen a gennaio: il suo addio porterebbe infatti ben 75 milioni da invesitre e viene facile pensare che questa somma possa essere riversata per un altro grande bomber. Un intreccio che, quindi, potrebbe realizzarsi già a gennaio: difficile, ma non per questo impossibile.