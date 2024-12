Un nuovo attaccante è finito nel mirino del Napoli: ieri emissari del club azzurro erano in Inghilterra per guardarlo da vicino.

Non solo il difensore, per il Napoli c’è tanto da fare anche per quanto riguarda l’attacco. Romelu Lukaku ad oggi è il centravanti titolare, ma l’età non è ovviamente dalla sua parte e da quella del club ha investito in maniera importante per il belga.

Ecco perchè già da mesi si parla di un vice Lukaku, un calciatore che possa farsi trovare pronto alle spalle dell’ex Roma ed Inter, e che magari incarni anche le sue stesse caratteristiche fisiche e tattiche.

Bonny è stato uno dei primi nomi avvicinati al Napoli proprio per questo ruolo: l’attaccante del Parma stuzzica il club partenopeo e non è detto che nei prossimi mesi non si faccia un tentativo, magari già nel mese di gennaio.

Certo, difficile prendere un giocatore importanti in una sessione complessa come quella invernale, Manna sta però sondando alcuni terreni, provando a capire dove si possa “nascondere” l’attaccante ideale per il Napoli di Antonio Conte.

Mercato Napoli Ultimissime – Emissari in Premier per Duran

Secondo quanto riportato da Il Mattino, in queste ore sarebbero volati in Inghilterra degli emissari del Napoli. Il club azzurro sta pensando ad un attaccante, come detto, e Manna vorrebbe regalare a Conte un elemento di assoluto affidamento.

Il presidente Aurelio De Laurentiis si fede del suo direttore sportivo ed è pronto ad accontentare Conte qualora si presentasse un’occasione importante, o nel caso si voglia andare su un profilo ideale per l’idea di gioco di Conte.

In queste ore – si legge – ieri degli emissari del Napoli erano a Newcastle per assiste alla partita con l’Aston Villa e, nella fattispecie, per attenzionare la prestazione di Jhon Duran, attaccante dell’Aston Villa e della nazionale colombiana.

Il valore del suo cartellino si attesta già attorno ai 45 milioni di euro, e fino a questo momento il suo rendimento è stato altamente positivo. Ecco perchè il Napoli si è avvicinato a lui e perchè potrebbe tentare l’assalto già nelle prossime settimane, nella speranza di anticipare tutti.