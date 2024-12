Notizie Calcio Napoli – Arriva una nuova proposta da parte degli azzurri per arrivare a Danilo: scopri tutti i dettagli dell’offerta nei confronti del difensore per gennaio

Tra le notizie calcio Napoli in questo giorno di Santo Stefano, tra le più interessanti c’è sicuramente quella legata al calciomercato. Ormai la campagna acquisti invernale è alle porte. Il prossimo 2 gennaio si aprirà ufficialmente e darà spazio alle trattative, utili per provare a rinforzare i club per questa seconda parte di stagione. Anche gli azzurri, secondi in classifica, vogliono sistemare qualcosa, per far sì da riuscire a mantenere la posizione così alta in campionato.

Tra le priorità in casa Napoli c’è sicuramente quella legata al difensore centrale. L’infortunio di Buongiorno ha messo in evidenza ancora di più la poca affidabilità della panchina in questo ruolo, con Juan Jesus non più all’altezza di essere iper competitivo e con un Rafa Marin che non ha pienamente convinto Antonio Conte. Ecco, dunque, che la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Danilo della Juventus, da ormai settimane.

Danilo al Napoli, nuova offerta: i dettagli della proposta

Il capitano della Juventus non ha vissuto un inizio facile di stagione, con una serie di prestazioni al di sotto delle proprie capacità. Nonostante ciò, il brasiliano resta un calciatore di grande esperienza ed estremamente duttile, sia nel ruolo di centrale, che in quello di terzino. In più, è in scadenza di contratto al 30 giugno prossimo, un bell’assist per il Napoli.

La dirigenza partenopea avrebbe già avviato i primi sondaggi con i bianconeri per capire i margini di una trattativa. A più riprese, in pubblico, il direttore Cristiano Giuntoli ha ribadito che non ha alcuna intenzione di far partire Danilo, specie dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Ma anche la Juventus è a caccia di un difensore e il brasiliano avrebbe aperto le porte al Napoli, dopo aver percepito uno scarso feeling con Thiago Motta.

Secondo il Corriere dello Sport, nella sua versione digitale, gli azzurri si sarebbero presentati da Danilo con una nuova proposta. L’idea sarebbe quella di un contratto da un anno e mezzo, tenendo in considerazione che il giocatore ha 33 anni, per poi valutare insieme il futuro. Il Napoli vorrebbe una risposta in tempi brevi, data l’emergenza, ma starebbe già da tempo guardandosi intorno con i nomi di Ismajli, Bijol e Martinez Quarta, che avrebbero attirato l’attenzione di Antonio Conte per rinforzare subito la rosa.