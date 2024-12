Calciomercato Napoli Ultimissime – Gli azzurri avrebbero già stabilito un piano per le cessioni di gennaio, attraverso i colloqui tra Conte e Manna: i possibili nomi in partenza

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano anche nel giorno di Santo Stefano. La campagna acquisti invernale, infatti, è alle porte, con l’apertura fissata per il prossimo 2 gennaio. Sarà un mese intenso quello che ci aspetta, con gli azzurri che saranno impegnati nel tentativo di rinforzare la rosa, per aumentare le chance di rimanere nei piani alti della classifica di Serie A, fino alla fine dell’anno.

Entrate, ma anche potenziali uscite. Il Napoli, infatti, non escluderà dei colpi in partenza. Non tutti i giocatori, infatti, sono stati sfruttati a pieno da Antonio Conte e qualcuno di questi non è riuscito neanche a convincere pienamente il tecnico. Ci sono, infine, quei profili validi, tanto da avere un mercato importante, che potrebbe portare cifre interessanti in casa azzurra, magari da reinvestire in altri ruoli.

Non solo Raspadori: il piano delle cessioni del Napoli

Proprio per queste ragioni, lo stesso Conte e il d.s. Giovanni Manna, avrebbero già discusso su un piano per le potenziali uscite dal club. Un’exit strategy che coinvolgerebbe diversi nomi. Questo non significherà che tutti i profili coinvolti verranno lasciati partire, ma che saranno prese in considerazione eventuali offerte e valutate le loro posizioni per la seconda parte di stagione.

Il nome più caldo, è sicuramente quello di Jack Raspadori, da giorni chiacchierato come possibile partente dal Napoli. Ha trovato poco spazio, non segna dalla primavera scorsa e ha un buon mercato. Andrà via, però, solo davanti ad un’offerta convincente, che si tratti di cash o uno scambio vantaggioso per la squadra. In caso contrario non si muoverà fino a fine giugno.

L’attaccante, però, è solo uno dei nomi presi in considerazione per una possibile cessione. Tra questi c’è anche Michael Folorunsho, che piace molto alla Fiorentina. I Viola vorrebbero avviare un’unica trattativa, nel caso in cui l’interesse per Leonardo Spinazzola si tramutasse in un’offerta concreta. Per ora solo rumors, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Più probabile che ad uscire siano Alessio Zerbin, per cui è vivo l’interesse di Empoli, Monza e Lecce, quest’ultima coinvolta anche nell’affare Hasa e nel possibile colpo Dorgu in estate, e Mario Rui, finito fuori rosa già in estate. Infine, su Rafa Marin e Giovanni Simeone andranno fatte ulteriori valutazioni. Per il difensore si è aperto lo scenario della cessione in prestito, mentre per l’attaccante, che ha grande mercato, si profila una permanenza fino all’estate, dato il grande apporto di queste settimane.