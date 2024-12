Napoli Calciomercato Ultimissime – Cambia lo scenario attorno a Giacomo Raspadori, ai margini della rosa di Conte per via della sovrabbondanza in attacco

Gioca poco e non è riuscito ancora a lasciare il segno. La stagione di Giacomo Raspadori è stata ben al di sotto delle aspettative. Ha iniziato da titolare, in attesa dell’arrivo di Lukaku. E già in quelle prime circostanze si sono visti alcuni limiti e problemi nell’interpretazione del ruolo da centravanti. Ora, arrivano ultimissime di calciomercato che potrebbero cambiare il destino di Giacomo Raspadori.

Solo qualche settimana fa, in occasione di uno dei raduni di Coverciano con la Nazionale, l’attaccante azzurro ha rivelato ai canali ufficiali della Selezione di voler crescere e giocare di più. Al Napoli in questo momento, senza neppure le coppe europee, è difficile togliere il posto a Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Oltretutto, Conte ha definito bene i ruoli dei vice per ogni ruolo. E nonostante le doti tecniche sopraffine di Raspadori, tant’è che è titolare in Nazionale, il modulo non valorizza l’ex Sassuolo.

Sulle tracce di Jack ci sarebbe la Juventus, che vorrebbe rinforzare l’attacco costituito attualmente solo da Vlahovic. Milik ancora non è rientrato dall’infortunio. E Thiago Motta vorrebbe una punta più mobile, proprio come il numero 81 partenopeo. Al di là dell’interesse bianconero, ci sarebbe un’altra diretta avversaria del Napoli che vorrebbe approfittare della situazione per acquistare Raspadori.

Cessione Raspadori, spunta anche l’Atalanta

Nell’ultimo turno di campionato disputato, Mateo Retegui è uscito anzitempo per infortunio rimediando una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. L’Atalanta, nonostante un buon reparto offensivo con tante alternative, ha già perso a inizio stagione Scamacca. E secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’Atalanta starebbe pensando subito di acquistare una nuova pedina per mantenere alto il livello dell’attacco.

La squadra nerazzurra vuole competere al massimo in tutte le competizioni e vuole sfruttare l’ottima prima parte di stagione, che la vede in testa alla classifica. Tra gli obiettivi di mercato dell’Atalanta ci sarebbe proprio Jack Raspadori. Al momento il club sta sondando diverse piste, da Zirkzee a Beto, persino Giovanni Simeone, inseguito già dal Torino che ha incassato un secco no da parte del Napoli. L’attaccante argentino è il vice-Lukaku e Conte è particolarmente soddisfatto del suo impegno.

Uno degli ostacoli per la trattativa Raspadori-Atalanta potrebbe essere la stessa destinazione. Infatti, la squadra bergamasca è diretta concorrente del club azzurro e il mister, come già ricordato in conferenza, non vorrebbe rinforzare le sue avversarie nel mercato di gennaio.