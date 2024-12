Napoli calcio ultimissime, il difensore Juan Jesus potrebbe dire addio a gennaio: spunta una nuova ipotesi a sorpresa.

Sarà un mercato di gennaio molto intenso in casa Napoli, con probabilmente molte operazioni in uscita. Il club azzurro punta infatti a ridurre il numero degli “scontenti” in rosa per regalare a Conte nuove alternative all’altezza in grado di creare maggiore concorrenza con i calciatori più impiegati in rosa. Particolarmente coinvolto dai movimenti sarà il reparto difensivo, in cui tanti potrebbero essere gli addii.

Sono sul piede di partenza infatti Spinazzola (per cui sarebbe già pronto Biraghi come sostituto) e Rafa Marin (su cui c’è il Como). Ma non solo: potrebbero esserci novità anche sul futuro di Juan Jesus.

Juan Jesus, spunta il Venezia: le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul difensore brasiliano del Napoli avrebbe preso informazioni il Venezia. Al momento, si tratterebbe solo di un sondaggio, ma chissà se non possa sfociare in qualcosa di più.

Va evidenziato infatti il contratto in scadenza nell’estate del 2025, che potrebbe convincerlo a cambiare aria già da prima della fine del campionato. Inoltre, l’eventuale arrivo di un altro difensore centrale dal mercato di gennaio ridurrebbe ancora di più lo spazio per lui in rosa, relegandolo, di fatto, a quarta o quinta alternativa del pacchetto arretrato. Per questo, non si può affatto escludere una valutazione sul futuro già nell’immediato, anche se comunque vincolata all’arrivo di un altro centrale.

A prendere il suo posto, potrebbe essere un altro brasiliano. Piacciono tanto infatti Danilo della Juvntus e il neo-svincolato Luiz Felipe, soluzioni che a questo punto potrebbero anche non essere alternative in caso di contemporaneo addio dei due attuali centrali di riserva azzurri. Staremo a vedere quale sarà la scelta del club, anche se va evidenziata la fiducia dimostrata da Conte nei confronti di Juan Jesus e le belle parole per lui nella conferenza stampa antecedente alla gara contro il Genoa (in cui il brasiliano è sceso in campo per tutti i 90 minuti).