Milan su Manna, Napoli spiazzato: il tentativo di Ibrahimovic

In casa Napoli, prima del match di questa sera, di fatto, bisogna registrare l’interesse del Milan per Manna

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé una gara davvero fondamentale per il prosieguo della sua stagione. Questa sera, infatti, sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il Milan di Sergio Conceicao.

I partenopei, dopo aver pareggiato a Venezia, devono assolutamente battere i rossoneri per cercare di perdere ulteriore terreno dall’Inter. Quest’ultima, almeno sulla carta, ha anche un match più abbordabile, visto che giocherà in casa con l’Udinese. Tuttavia, in attesa della gara di questa contro il Milan, in casa azzurra bisogna registrare un tentativo proprio del club rossonero per Giovanni Manna.

Napoli, il Milan ha sondato Manna come nuovo direttore sportivo: il retroscena

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, il team meneghino è sempre alla ricerca del suo nuovo direttore sportivo e tra i profili sondati c’è proprio quello del dirigente del Napoli. Questa notizia ha fatto scalpore, ma si può comunque affermare che Giovanni Manna resterà nel club partenopeo.

Anche perché il favorito resta sempre Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juve, di fatto, nei giorni scorsi avrebbe avuto anche un lungo confronto con lo stesso Furlani. Le parti cercheranno di capire l’evoluzione del processo Prisma, visto che in caso di condanna il Milan virerà su Igli Tare e D’Amico.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 11:00 by William Scuotto