Le ultimissime di mercato del Napoli e dell’interesse per il terzino del Lecce Patrick Dorgu: arriva la conferma del presidente

Gennaio si avvicina e il club azzurro vuole rinforzare alcuni reparti, per consolidare una posizione di alta classifica. Il direttore sportivo Giovanni Manna, assieme al suo staff, è a stretto contatto con Antonio Conte per visualizzare i migliori nomi sulla piazza e convincerli ad accettare la sfida partenopea. Ecco le ultimissime di mercato sul Napoli per la finestra invernale.

A poche ore dalla vittoria contro l’Udinese, arrivano conferme dirette da parte del presidente del Lecce sull’interesse della società partenopea per il terzino Patrick Dorgu. L’esterno danese ha rinnovato pochi mesi fa con il Lecce. Allungando il contratto con i giallorossi, ha permesso al club di poter fissare un prezzo del cartellino piuttosto alto, in modo tale da far partire anche una sorta di asta per il calciatore. Sulle tracce di Dorgu non solo il Napoli, ma anche altre società italiane e straniere.

Il Lecce blocca Dorgu ma il presidente confessa: “Napoli interessato”

Nel corso della trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha commentato l’interesse della formazione azzurra per il suo difensore:

“Dorgu al Napoli? Non è proprio così. Il mercato lo condividiamo con Corvino, il ragazzo piace e non solo in Italia. Rispetto a quello che si dice del Napoli dico che non c’è nulla di concreto, ma un’attenzione generale. Non è strategia, ma verità. Non vogliamo privarcene”

Poi il patron del Lecce ha proseguito in merito ad una possibile cessione per giugno:

“Il Napoli ha mostrato interesse, ho alcuni elementi che mi fanno pensare a questo. Anche la chiacchierata tra Conte e Dorgu a fine partita (Napoli-Lecce ndr)”

Dunque, Sticchi Damiani è stato piuttosto chiaro. Al momento il terzino danese non sembra essere in vendita, ma ha tanto mercato e il Napoli è sicuramente tra i club più interessati alle prestazioni del giocatore. D’altronde il classe 2004 sta stupendo in campionato. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, persino del ct danese che l’ha convocato con stabilità nelle ultime finestre dedicata alla Nazionale. Se non sarà per questo gennaio, visto che il Lecce non avrebbe intenzione di indebolirsi, l’affare potrebbe concretizzarsi per la prossima estate.