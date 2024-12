Ultimissime Calcio Napoli – Lele Adani ha lanciato un messaggio per Antonio Conte, dando un consiglio sulla formazione e puntando sul ballottaggio di un titolarissimo

Le ultimissime calcio Napoli arrivano anche dal web, è questo il caso specifico che ha visto protagonista Lele Adani nel corso della consueta puntata del vodcast Viva El Fùtbol, che vede anche la presenza di Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nella fase conclusiva della puntata andata in onda nella tarda serata di ieri, si è parlato anche della squadra di Conte e della prestazione di sabato scorso contro l’Udinese.

Il focus principale è stato sull’impiego di David Neres e la sua resa in campo al posto dell’infortunato Kvaratskhelia. Il brasiliano ha incantato con una serie di giocate che hanno portato alla vittoria finale degli azzurri, con la sua firma soprattutto sull’autogol di Giannetti. Proprio quanto visto contro i bianconeri, ha fatto accendere una lampadina nella mente di Lele Adani, che ha lanciato un’idea per un cambio nella formazione titolare del Napoli per le prossime partite.

Adani e il cambio modulo: il messaggio a Conte che coinvolge McTominay

Nel momento di analizzare la partita degli azzurri in Friuli, Adani si è voluto soffermare proprio su Neres, che ha sicuramente attirato l’attenzione di addetti ai lavori, opinionisti e giornalisti. Da qui l’ipotesi lanciata dall’ex difensore nel corso della puntata del vodcast andata regolarmente in onda su YouTube.

“Accentrare Neres mi piacerebbe tanto. Metterlo in discussione con McTominay. Non succede, ma si potrebbe cominciare a provare. O come alternativa a Politano o con i tre dietro la punta. Io voglio giocare con un calciatore tecnico tra le linee. Neres arriva insieme a McTominay e non credo che abbia uno status inferiore, anzi. Io amo vedere i giocatori forti in campo. Si potrebbe fare un 4-2-3-1 dove Di Lorenzo si può stringere a fare il terzo, altre volte si può alzare e lasciare a quattro. Quando sentirò Antonio glielo dirò“.

Queste le parole di Adani, che hanno fatto esaltare Cassano. L’ex fantasista ha ammesso di non averci pensato prima e ha persino dubitato che l’amico avesse già parlato con Conte.

“No no, ma quanto sarebbe bello? In alcune partite si potrebbe fare, non dico che lo farà sicuramente, ma potrebbe iniziare a lavorarci, ad allenare questa idea”.

A quel punto Cassano ha concluso esaltato:

“Penso che su 60 milioni di italiani potesse venire in mente solo a te questa idea Lele”.

Un’ipotesi che Conte potrebbe prendere in considerazione, magari per il futuro, sicuramente quando avrà recuperato al 100% Buongiorno, per evitare di stravolgere ora la propria formazione, senza avere a disposizione uno dei migliori giocatori dell’intera rosa.