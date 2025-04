Conte ritrova il suo Lecce, il bilancio in passato: emerge un dato fondamentale

Gli azzurri si preparano per la trasferta di Lecce, partita dal sapore speciale per Conte: un dato cattura l’attenzione

Il Napoli vola. Dopo un periodo di rincorsa e incertezze, gli azzurri hanno messo il turbo nel momento più delicato della stagione. La squadra di Antonio Conte sta vivendo un periodo brillante, ha ritrovato convinzione, compattezza e, soprattutto, risultati.

La vittoria contro il Torino e il contemporaneo scivolone dell’Inter a Roma hanno catapultato il Napoli in vetta. E ora il sogno scudetto, che solo qualche settimana fa sembrava un’illusione romantica, è di nuovo concreto, pulsante, quasi tangibile. Ma sabato pomeriggio, al Via del Mare, non sarà solo una tappa in più nella corsa al titolo: sarà un ritorno a casa.

Conte torna a casa: la sfida di Lecce ha un sapore speciale

Un ritorno vero. Di quelli che fanno tremare le gambe, ma anche il cuore. Antonio Conte torna a Lecce. Nella sua Lecce. La città che gli ha dato tutto: l’infanzia, il pallone, i primi calci in mezzo alla polvere, la famiglia, la vita.

Perché Lecce-Conte non è solo una questione sportiva: è emozione pura, spesso complicata. È l’inizio di una storia che si è interrotta bruscamente e che ogni tanto prova a riallacciarsi, ma è anche l’esultanza in un Lecce-Juve al Delle Alpi, interpretata come una mancanza di rispetto, che ha incrinato il legame con una parte del tifo salentino.

Eppure, nonostante tutto, sabato Antonio tornerà. Non da figlio qualunque, ma da avversario. Un avversario da capolista. Con un Napoli affamato e maturo, che vuole prendersi tutto.

Conte, i numeri contro il Lecce: dato sorprendente

Sul campo, i numeri raccontano di un Conte che, contro il Lecce, non ha mai perso in Serie A. Una curiosità che si trasforma in statistica solida: quattro vittorie e due pareggi nella massima serie.

Ma ci sono anche ombre, nei confronti precedenti: le sconfitte in Coppa Italia e Serie B, il pari del 2020 con l’Inter che costò caro nella corsa scudetto. Insomma, il Lecce non è mai stato un avversario banale per il tecnico salentino. Ne conosce i pericoli, la fame, la rabbia. E sa bene che, per chi lotta per salvarsi, ogni partita è una finale.

Sugli spalti, nei silenzi e nei ricordi, ci sarà spazio per molto di più di una partita: per tutto ciò che Conte ha lasciato, per ciò che è diventato, per ciò che avrebbe potuto essere. Sabato si giocherà una partita. Ma forse, per Antonio Conte, sarà soprattutto un viaggio dentro sé stesso.