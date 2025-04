Da Di Lorenzo a Meret, il sogno del secondo scudetto: solo 6 giocatori del Napoli ci sono riusciti

Dal capitano Di Lorenzo ad Alex Meret, sono diversi i calciatori che sognano di poter vincere il proprio secondo scudetto nel Napoli: ecco i 6 giocatori che ci sono riusciti in passato

Vincere a Napoli è sempre più difficile e quando riesci in questa impresa diventa tutto più speciale. Nella stagione 1986-87 e nel 1989-90 il club ha vinto i due primi titoli, per poi aspettare 33 anni e riuscire a trionfare nuovamente nel 2023. Di quel Napoli passato, solamente 6 calciatori erano presenti in entrambe le rose, potendo vantare la doppia storica vittoria in maglia azzurra.

A 4 giornate dalla fine di questa stagione 2024-25 sono ben 10 i giocatori che potrebbero bissare il trionfo di due anni fa con Luciano Spalletti. Una doppia impresa, che rende ancora più chiaro il livello della squadra e l’importanza degli allenatori che l’hanno guidata, come testimoniato il disastro dello scorso anno.

Napoli, i 10 calciatori che potrebbero bissare la vittoria dello Scudetto

In questo Napoli moderno, come detto, ben 10 protagonisti sono riusciti ad entrare nella storia già due anni fa e potrebbero rientrare in un elenco ancora più elitario se riuscissero a mantenere il distacco con l’Inter da qui a fine campionato, portando a casa il quarto tricolore.

In porta c’è ancora Alex Meret, che è ormai diventato una garanzia. Miglior portiere per cleansheet con Svilar e miglior difesa di tutta Europa. Un rendimento di altissimo livello, che lo porterebbe a coronare un sogno. Davanti a lui ci sono ben 4 “superstiti” di quel Napoli. A sinistra Olivera, che fece illudere tutti con il gol alla Salernitana in quel 30 aprile. Come centrali, il solito Rrahmani e il tanto bistrattato Juan Jesus. A destra, ovviamente il capitano Giovanni Di Lorenzo. Lui, che come Maradona, potrebbe alzare il titolo due volte con la fascia al braccio.

A centrocampo, ovviamente Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Il primo ha raggiunto il suo prime totale con Spalletti, il secondo è diventato un fattore determinante ancora di più con Conte. Infine l’attacco, con quel Politano che da alternativa a Lozano è diventato titolare assoluto e con i due rincalzi Raspadori e Simeone, meno protagonisti che con Spalletti, ma comunque importantissimi anche per Conte.

Doppio scudetto Napoli: chi è riuscito già nell’impresa

Ma quali sono i 6 giocatori che hanno già scritto il loro nome nella leggenda del Napoli, vincendo per due volte lo scudetto in maglia azzurra? Anche in questo caso iniziamo con il portiere, vale a dire Raffaele Di Fusco. In entrambi i casi ha ricoperto il ruolo di secondo, ma nessuno potrà cancellare il suo palmares.

Come libero, ruolo poi sparito dal calcio, c’era Alessandro Renica. Mentre come difensore centrale un giovanissimo Ciro Ferrara, appena 20enne in occasione del primo dei due titoli. A centrocampo Fernando De Napoli, che vinse tutto in maglia azzurra, prima di trionfare anche al Milan.

In avanti Andrea Carnevale e, ovviamente, Diego Armando Maradona, il più grande di tutti. Un parterre d’elite che potrebbe essere rimpinguato a distanza di 35 anni da altri 10 validissimi giocatori, pronti a riscrivere la storia del Napoli.