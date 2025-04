Di Lorenzo e la rivelazione su Conte: “Ecco cosa ho pensato quando lo accostarono al Napoli”

Il capitano azzurro rivela l’emozione della notizia del possibile arrivo di Antonio Conte: parole al miele verso il mister

Il Napoli è tornato a guardare tutti dall’alto. Dopo una stagione fallimentare, l’arrivo di Antonio Conte ha ridato corpo e anima a una squadra che sembrava aver perso il filo.

I risultati parlano chiaro: gli azzurri sono in piena corsa per lo scudetto, giocano con carattere e determinazione, e, soprattutto, hanno ritrovato un’identità. Merito del tecnico salentino, certo. Ma anche dei suoi uomini, di chi, come Giovanni Di Lorenzo, non ha mai smesso di metterci la faccia.

Di Lorenzo e la rivelazione su Conte: le dichiarazioni

Il capitano del Napoli si è raccontato senza filtri ai microfoni di Radio CRC, svelando un retroscena curioso, ma significativo, sull’arrivo di Conte: “Ero all’Europeo quando iniziarono a circolare le voci. Dentro di me ho pensato che fosse il profilo ideale per ricostruire. E avevo ragione”.

Parole che non sono semplici complimenti, ma fotografie nitide di un rapporto nato subito con l’intensità giusta. Di Lorenzo ha spiegato come Conte abbia fatto subito la differenza:

“Mi ha trasmesso stima, mi ha fatto capire che contava su di me. E col senno di poi, credo che ne avessi bisogno anch’io. Non solo io: tutto il Napoli aveva bisogno di uno come lui”.

Il capitano azzurro celebra il suo mister: le parole in diretta

È un legame forte, fatto di fiducia reciproca, lavoro maniacale e visione comune. Di Lorenzo, sempre più leader silenzioso, è il simbolo di una squadra che, con Conte in panchina, ha ritrovato fame e ambizione.

E adesso, con la volata finale del campionato che si avvicina, quel pensiero avuto in estate dal capitano suona quasi come una profezia: Conte era davvero la scelta giusta.